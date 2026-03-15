۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

فرماندار لاهیجان: مردم صحنه گردانان اصلی مدیریت شهرستان هستند

لاهیجان- فرماندار لاهیجان با اشاره به نقش تاثیر گذار مردم آگاه و بصیر شهرستان در مقاطع حساس گفت: مردم صحنه‌گردانان اصلی مدیریت شهرستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر یکشنبه در جلسه قرارگاه فرهنگی و رسانه‌ای مدیریت جنگ تحمیلی به نقش مردم آگاه و بصیر شهرستان در مقاطع حساس انقلاب اشاره کرد و افزود ؛ مردم صحنه گردانان و بازیگران اصلی مدیریت شهرستان هستند.

فرماندار لاهیجان ضمن تجدید بیعت با رهبر امت اسلامی، افزود: رهبر معظم ما، خلف صالح همان امام شهید است و در مکتب جهاد و مقاومت او پرورش‌یافته است. پیام ایشان، پیام ایستادگی تا انتقام خون شهیدان و کودکان بی‌دفاع از دشمنان اسلام است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بابصیرت، شجاعت، دانایی و تدبیر، شایستگی ایشان را برای این مسئولیت سنگین شناختند.

وی در ادامه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در شب‌های سوگواری رهبر شهید و همچنین در روز قدس، از مردم به عنوان صحنه‌گردانان و بازیگران اصلی در مدیریت شهرستان یاد کرد و افزود:حضور مردم در این مناسبت‌ها نشان‌دهنده همبستگی و اراده قوی آنان برای پیشبرد اهداف نظام و برهم زننده ی دسیسه های دشمنان است.

مسچیان با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌ها، گفت: آمریکا با نگاه استعماری، کشورهای وابسته را چون گاو شیرده می‌داند؛ تا زمانی که منافعش تأمین شود، بهره می‌گیرد و هنگامی که زمان ذبح برسد، آنها را نابود می‌سازد. همین سرنوشت در انتظار سرزمین‌هایی است که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آنان مستقر است.

