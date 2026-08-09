  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

کشف یک انبار احتکار میلیاردی کالا در زاهدان

کشف یک انبار احتکار میلیاردی کالا در زاهدان

زاهدان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک انبار احتکار قند و کنسرو ماهی در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی کریمی امین ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۴۰۰ کیلوگرم قند و ۴۰۰ قوطی کنسرو ماهی احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۹میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6912264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها