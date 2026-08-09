کشف یک انبار احتکار میلیاردی کالا در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی کریمی امین ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۴۰۰ کیلوگرم قند و ۴۰۰ قوطی کنسرو ماهی احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۹میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.