فرزند شهید ناوشکن دنا در رشت چشم به جهان گشود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزند ناواستوار محمد امین زارع از شهدای ناوشکن دنا در شهر رشت چشم به جهان گشود.

مراسم تبریک و دیدار با خانواده این شهید بزرگوار با حضور هیئت رئیسه آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت برگزار شد.

در این مراسم، ناخدایکم صابر مسیح‌پور فرمانده این مرکز آموزشی با اهدای لوح سپاس، ولادت این فرزند را به خانواده شهید تبریک گفت.

ناخدایکم مسیح‌پور در این دیدار با اشاره به پیوند آسمان و دریا در این رویداد، اظهار کرد: امروز دو اتفاق متضاد اما مکمل رخ داد؛ یکی رفتن یک قهرمان تا ابد، و دیگری آمدن یک یادگار برای همیشه. در روزی که شهید ناو دنا با شجاعت تمام در مقابل اژدر ناجوانمردانه دشمن ایستاد، فرزند این شهید با نام نیل‌ماه زارع در غیاب پدر، دیده به جهان گشود.

وی با تبریک این ولادت پربرکت به مادر صبور این شهید و خانواده معزز ایشان، خاطرنشان کرد: یقین دارم که نیل‌ماه، با تأسی به پدر شهیدش، در آینده نیز چون دلاورمردان ناو دنا، برای ایران عزیز افتخارآفرین خواهد بود.

گفتنی است، شهید محمد امین زارع ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ به همراه ۱۰۳ همرزم خود در جنوب سریلانکا هدف اژدر زیردریایی آمریکایی قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.