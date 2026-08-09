به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه منطقهای بررسی پروژههای آبخیزداری از محل اعتبارات محرومیتزدایی با حضور معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیران منابع طبیعی و معاونان فنی و آبخیزداری و مسئولان بسیج سازندگی هفت استان کشور در یاسوج برگزار شد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این نشست اظهار کرد: کشور حدود ۱۲۵ میلیون هکتار حوزه آبخیز دارد که بخش قابل توجهی از منابع آبی، جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی در این حوزهها قرار گرفته است.
حسن وحید با اشاره به تأثیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بهرهبرداریهای مختلف از منابع طبیعی افزود: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت منابع طبیعی، حفظ منابع آب و جلوگیری از تخریب سرزمین است.
وی بیان کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری میتواند زمینه استحصال آب، کاهش تبخیر، تقویت سفرههای آب زیرزمینی و کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب را فراهم کند.
معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: ارزیابیها نشان میدهد در مناطقی که طرحهای آبخیزداری اجرا شده است، علاوه بر کاهش قابل توجه خسارتهای سیلاب، دبی قنوات نیز میتواند تا دو تا سه برابر افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» گفت: در این طرح تلاش میشود روانآبهای بالادست حوزههای آبخیز مدیریت و با اجرای عملیات آبخیزداری، آب به سفرههای زیرزمینی هدایت شود تا از طریق چشمهها، چاهها و قنوات در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وحید با اشاره به نحوه تأمین اعتبار پروژهها افزود: پروژههای آبخیزداری از محل اعتبارات محرومیتزدایی و با انعقاد قرارداد میان منابع طبیعی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست.
وی تصریح کرد: امسال اجرای پروژههای آبخیزداری در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از مساحت کشور هدفگذاری شده که این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
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