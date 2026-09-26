رئیس افتخاری دینامو: بازی با ایران برای روسیه آسان نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در ماه سپتامبر، روز سهشنبه ۷ مهر در شهر کازان به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت؛ دیداری که نخستین مسابقه روسها در این فیفادی محسوب میشود.
شاگردان امیر قلعهنویی که در نخستین دیدار خود برابر ازبکستان متحمل شکست شدند، در این مسابقه به دنبال کسب پیروزی مقابل روسیه هستند تا ضمن جبران نتیجه دیدار قبلی، فشارها و انتقادات پیرامون تیم ملی را نیز کاهش دهند.
«حاجی حاجییف» رئیس افتخاری باشگاه دینامو ماخاچقلعه، در گفتگو با رسانه روسی «euro-football» درباره دیدار دوستانه پیشروی تیمهای ملی روسیه و ایران صحبت کرد.
او درباره تیم ملی ایران گفت: بدون شک ایران حریف قدرتمندی است. بهطور کلی شرایطی که در حال حاضر در این کشور وجود دارد، احتمالاً با محدودیتهایی در امکانات و ظرفیتها مرتبط است. اما با توجه به اتفاقاتی که در این کشور رخ داده و درگیریهایی که وجود داشته، آنها نیز مانند بسیاری از تیمهایی که در جام جهانی دیدیم، پیشرفت محسوسی داشتهاند.
او افزود: قربان بردیف که سابقه کار در فوتبال ایران را دارد، همیشه میگفت که در این کشور بازیکنان جوان و توانمند زیادی حضور دارند که از آمادگی بسیار خوبی برخوردارند. ما هم اکنون بازیکنی (محمد جواد حسین نژاد) را در تیم خودمان دیدهایم که از نظر سطح بازی و سرعت عملکرد متفاوت است. او یکی از نمایندگان این کشور است، هنوز به تیم ملی بزرگسالان دعوت نشده و سابقه بازی در تیم ملی جوانان را دارد. بدون شک بازی سختی در انتظار روسیه است و مسابقه آسانی نخواهد بود.
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