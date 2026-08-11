به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گزارشی از اقدامات این شرکت را ارائه خواهد داد، اظهار کرد: مواردی از شکایات و مسائلی درخصوص شرکت ارتباط مشترک شهر مطرح شده بود که باید حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با شهردار تهران مباحثی را برای کنترل خطوط بی.آر.تی مطرح کردیم، یادآور شد: قرار بر این شد که تعدادی از افراد استخدام شوند که سیستم دریافت بلیط در خطوط تندرو الکترونیکی شود. اصرار و برنامه بر این است که پرداخت الکترونیکی باشد.

وی با اعلام اینکه تنها برخی خودروها مجوز ورود به خطوط ویژه را دارند، افزود: برای ورود موتورسواران هم طرح وجود دارد و باید اجرایی شود. کنترل موتورسیکلت‌ها با شماره پلاک دشوار است اما شدنی است.

چمران با اشاره به اینکه ورود به خطوط ویژه با جریمه همراه است، یادآور شد: خودروها و موتورسیکلت ها در صورت ورود جریمه می‌شوند و خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد. وجود دوربین‌ در خطوط از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند و تمام وسایل نقلیه که وارد خطوط می‌شوند، جریمه خواهند شد. نیروی انسانی ممکن است سلیقه‌ای عمل کند و شورا با آن مخالف است.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص ضرورت تمجید از مدیران در مصاحبه‌ها با تاکید بر اینکه کسی مدیر است که بدون تمجید بتواند وظیفه خود را انجام دهد، گفت: مدیری که وظیفه خود را انجام دهد باید دست و پای او را بوسید. مدیران ما هم انتقادپذیرند و هم آمادگی بحث دارند. مصاحبه تبلیغ نیست و می‌تواند نقد باشد. نشست‌ها و گفت‌وگوها می‌تواند این موضوع را برطرف کند.

چمران با بیان اینکه گسترش سنگ‌فرش که برای اتومبیل‌ها ایجاد مشکل کند، درست نیست، تصریح کرد: هزینه زیادی برای سنگ‌فرش معابر صرف شده و برداشت آن هم هزینه‌بر است. اجازه نمی‌دهیم سنگ فرش‌هایی که ایجاد شده بود، حذف شوند. این موضوع تنها به نفع پیمانکاران است. موتورسواران هم اگر درست رانندگی کنند در معابر دارای سنگ فرش دچار حادثه نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه طرح خانه‌ریز طرح خوبی است، تصریح کرد: درصورت خانه‌دار شدن مردم این طرح مثبت و خوب است.

چمران درخصوص اظهارات شهردار تهران مبنی بر تحقق ۹۰ درصدی بودجه ۴۲۰ همتی شهرداری، گفت: باید از شهردار بپرسم که دقیقا چه چیزی گفته‌اند. البته بودجه سال قبل محقق شده و امسال نیز بودجه پیش‌بینی شده تاکنون محقق شده است. بودجه امسال ۴۲۰ همت است و از بودجه پیش‌بینی شده سه ماهه ۹۰ درصد تحقق یافته است. پیش‌بینی تخفیف عوارض در تحقق بودجه اثرگذار بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بودجه اربعین در لایحه مشخص است و هر میزان هزینه شده باید گزارش آن ارائه شود که قطعاً این اقدام صورت گرفته است.