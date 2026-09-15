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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بهره‌برداری از پل دسترسی ستارخان به بزرگراه چمران تا پایان شهریور

بهره‌برداری از پل دسترسی ستارخان به بزرگراه چمران تا پایان شهریور

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از پیشرفت ۸۵ درصدی پل دسترسی خیابان ستارخان به شمال بزرگراه شهید چمران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میدان توحید نقطه تلاقی پنج معبر اصلی و پرتردد است که در سال های اخیر با چراغ زماندار هدایت می‌شود. زمان انتظار طولانی جهت تخلیه ترافیک این معابر، پس زدگی بار ترافیک تا سایر معابر و محلات اطراف را منجر می شود. جهت روانسازی ترافیکی خیابان ستارخان که بیشترین سهم جاذب سفر در محدوده میدان توحید را به خود اختصاص می دهد، یک دسترسی مستقیم در قالب اجرای یک دستگاه پل به شمال بزرگراه شهید چمران در حال اجراست.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با بیان اینکه پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران دو خط سواره رو و یک پیاده رو را تامین می کند، افزود: این دسترسی مستقیم کاهش ترافیک ورودی به میدان توحید را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: زیرسازی این دسترسی همزمان با عملیات پیاده روسازی و جدول‌کاری تا پایان هفته جاری تکمیل می‌شود.

صداقتی با تاکید بر اتمام نصب قرنیز و آغاز اجرای هندریل پل میدان توحید افزود: نصب ۲۰ پایه روشنایی این پل در برنامه آتی قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران تاکید کرد: آسفالت این دسترسی هفته آینده آغاز خواهد شد.

صداقتی پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه را ۸۵ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد این دسترسی پایان شهریورماه بر روی شهروندان گشوده شود.

کد مطلب 6947580

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