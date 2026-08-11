قیمت کالاهای کشاورزی باید در محدوده اقتصادی و تعادلی تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در بیست و یکمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی که روز سهشنبه بیستم مرداد ماه برگزار شد، گفت: در فصل برداشت طبیعی است که قیمت سرِ مزرعه بسیاری از محصولات کاهش یابد، اما باید با مدیریت فاصله میان تولید و مصرف، محصول با کمترین تبعات به دست مصرفکننده برسد.
وی روند افزایش تورمی از خرداد ماه بهتدریج کند توصیف کرد و گفت: انتظار میرود در ماههای آینده به ثبات و تعدیل قیمتها نزدیک شویم.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت برنج ایرانی در استانهای شمالی و بازار خردهفروشی بیان کرد: کاهش قیمت در فصل برداشت و بازگشت دوباره آن، روندی طبیعی است و مبنای تحلیل و ارزیابی قیمتها باید قیمتهای ارشادی جدید باشد.
وی به قیمت ذرت نیز اشاره کرد و افزود: کاهش قیمت این محصول تا حدود ۴۰ هزار تومان موجب شد واردات برای فعالان اقتصادی صرفه نداشته باشد و ثبت سفارش کاهش یابد. بنابراین قیمت باید در محدودهای قرار گیرد که هم تأمین کالا ادامه یابد و هم منافع تولیدکننده و مصرفکننده حفظ شود.
فتحی با تصریح اینکه پس از آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت ناشی از تورم را داشتهایم و نمیتوان انتظار داشت قیمت کالاها به سطح قبلی بازگردد، تاکید کرد: فشار برای کاهش قیمت به زیر سطح اقتصادی، در نهایت به کاهش تولید و زیان مصرفکننده منجر میشود.
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