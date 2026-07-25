آمادگی زیرساختی برای اجرای قانون الزام

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور و دستگاه‌های مرتبط در مسیر اجرای این قانون قدردانی کرد.

وی افزود: تمامی مقدمات لازم از جمله نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و فرآیندهای مربوط به صدور اسناد مالکیت فراهم شده و اکنون مهم‌ترین نیاز برای پیشبرد این فرآیند، تأمین به‌موقع منابع مالی برای استمرار عملیات اجرایی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برآورد اعتباری وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای اجرای برنامه‌های سال جاری در اجرای این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار مورد نیاز است که پیگیری‌های لازم جهت تأمین و تخصیص این منابع از سوی وزارتخانه در حال انجام است.