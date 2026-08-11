خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه میرجلیلی: در اوج گرمای تابستان و همزمان با افزایش نیاز آبی باغات، قطعیهای مکرر برق به یکی از جدیترین دغدغههای کشاورزان تبدیل شده است؛ مشکلی که نهتنها برنامه آبیاری را از نظم معمول خارج کرده، بلکه روند رشد و بهثمر نشستن محصولات را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
باغدارانی که تا پیش از این میتوانستند در بازههای زمانی مشخص و با فاصلههای متعارف، باغات خود را آبیاری کنند، اکنون به دلیل از مدار خارج شدن چاهها و ناتوانی در بهرهبرداری پیوسته از پمپها، با طولانی شدن نوبتهای آبیاری روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که در برخی موارد، دوره آبیاری از حدود حداقل ۸ روز به بیش از ۷۵ روز رسیده است.
این اختلال در شرایطی رخ میدهد که فصل گرم، حساسترین مقطع برای حفظ بار و کیفیت محصول در بسیاری از باغات به شمار میآید و هرگونه تأخیر در تأمین آب، میتواند خسارت مستقیم بر کمیت و کیفیت تولید بر جای بگذارد. ادامه این روند، علاوه بر تهدید معیشت کشاورزان، زنجیره تولید در بخش باغداری را نیز با چالشهای جدی مواجه میکند.
در چنین وضعیتی، توجه به راهکارهای پایدار برای تأمین انرژی چاههای کشاورزی بیش از گذشته ضرورت یافته است؛ راهکارهایی از جمله احداث نیروگاههای کوچکمقیاس و توسعه پنلهای خورشیدی برای هر چاه که میتواند وابستگی بهرهبرداران به شبکه ناپایدار برق را کاهش دهد و امنیت بیشتری برای آبیاری در زمانهای بحرانی فراهم آورد.
تجهیز ۲۲۱ حلقه چاه کشاورزی استان یزد به پنلهای خورشیدی
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: تاکنون ۲۲۱ حلقه چاه کشاورزی در استان به پنلهای خورشیدی مجهز شده و ۶۱ حلقه چاه دیگر نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
علیرضا طاقهباف ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرحها، ظرفیت تولید برق پاک در بخش کشاورزی استان افزایش خواهد یافت و بخشی از فشار وارد بر شبکه سراسری نیز کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۲ مگاوات برق خورشیدی از محل چاههای کشاورزی استان تولید میشود، افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز تجهیز ۳۰۰ حلقه چاه دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که در صورت تحقق، بیش از ۱۲ مگاوات دیگر به ظرفیت برق خورشیدی استان اضافه خواهد کرد و مجموع این ظرفیت را به حدود ۲۵ مگاوات میرساند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی یزد، با اشاره به ظرفیت بالای تابش در این استان نیز تصریح کرد: یزد با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، بستر مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و استفاده از این فرصت میتواند هم به تأمین برق پایدار چاههای کشاورزی کمک کند و هم وابستگی بهرهبرداران به شبکه برق را کاهش دهد.
حمایت از معیشت و کشاورزی یزد با توسعه نیروگاههای خورشیدی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبیین چشمانداز برنامه «یزد پایدار»، از خیز این استان برای دستیابی به ظرفیت ۳۰۰۰ مگاواتی برق خورشیدی خبر داد؛ هدفی که تاکنون با تحقق ۴۵۹ مگاوات در قالب ۹۲ ساختگاه، گامهای نخستین خود را پشت سر گذاشته است.
محمد دهقان با ترسیم مسیر توسعه نیروگاهها تا پایان سال ۱۴۰۵، از پیشبینی بهرهبرداری از ۴۲۰ مگاوات ظرفیت جدید در سال آینده سخن گفت و در ادامه، فرارسیدن هفته دولت را فرصتی برای افتتاح پروژههای تکمیلی دانست.
دهقان همچنین با تأکید بر راهکارهای عبور از ناترازی انرژی گفت: با احداث ۷۸ نیروگاه خورشیدی معادل ۴.۸ مگاوات، برخی از چاههای کشاورزی را از محدودیتهای پیکبار تابستان معاف شدند.
باغداری از اهالی شهر شاهدیه در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این درختان و باغ را از پدرم به ارث بردهام؛ حالا باید شاهد خشکیدنشان باشم. قدیمها هر ۸ روز یکبار آب میبستیم، باغ پر بود از زردآلو، انار و توت بود اما برق که میرود چاه هم خاموش میشود.
عباس میرجلیلی ادامه داد: بیش از ۷۵ روز است درختها جرعهای آب حسابی ندیدهاند. انارها باید مشتپرور میشد، حالا اندازه گردو مانده و پیش از آنکه برسد، روی شاخه ترکیده است.
وی با اشاره به آموزههای دینی درباره اهمیت درختکاری و آبادانی زمین، خواستار رفع مشکل چاهها و شبکه آبرسانی، اعلام برنامه منظم آبیاری و جلوگیری از تغییر کاربری باغهای باقیمانده شد.
محدوده شاهدیه که روزگاری در از باغات سرسبز بود اکنون با گسترش ساختوساز و تبدیل باغها به ساختمان، فشار بر منابع آب باغهای باقیمانده را بیشتر کرده است.
خشک شدن این باغها پیامدهایی مانند کاهش هوای پاک، افزایش گردوغبار و از بین رفتن زیستگاه پرندگان را به دنبال خواهد داشت.
آنچه در باغات تشنه یزد میگذرد، تنها یک بحران مقطعی آب و برق نیست، بلکه هشداری جدی برای امنیت غذایی در قلب کویر است.
راهبرد مشخص مسئولان، عبور از ناترازی انرژی با پنلهای خورشیدی است؛ چرخشی هوشمندانه که سوزانترین آفتاب ایران را به سپری در برابر خاموشی چاهها بدل میکند.
اما اکنون پیش از آنکه گرمای تابستان، آخرین میوههای درختان را هم بیثمر تبدیل شوند چارهای برای کشاورزان یزدی و باغات انار در شهر شاهدیه یزد اندیشیده شود.
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