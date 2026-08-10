به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله قوامی صبح دوشنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از محل پناهگاه جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب سنندج در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات شهرداری سنندج برای کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب اظهار کرد: موضوع کنترل جمعیت حیوانات شهری از سال‌ها قبل در شرح وظایف شهرداری‌ها قرار داشته، اما پس از تفکیک وظایف دستگاه‌ها، شهرداری به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد این موضوع را مدیریت کند.

وی افزود: در ساختار شهرداری سنندج نیز تخصص‌های مرتبط با حوزه دامپزشکی و کنترل بیماری‌های حیوانی به صورت مستقل پیش‌بینی نشده و کارشناسان این حوزه بیشتر از طریق آموزش‌های عمومی و تجربه‌های کسب‌شده در دوره‌های تخصصی، موضوع را دنبال می‌کنند.

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج با اشاره به آغاز برنامه کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب در سنندج از سال ۱۳۹۶ بیان کرد: روش‌های سنتی جمع‌آوری سگ‌ها کنار گذاشته شده و اکنون از روش CNVR شامل زنده‌گیری، عقیم‌سازی، واکسیناسیون و رهاسازی استفاده می‌شود.

قوامی ادامه داد: این روش در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در صورتی که به شکل کامل و منطقه‌ای اجرا شود، می‌تواند به کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب کمک کند، اما اجرای جزیره‌ای آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در سنندج است.

وی عنوان کرد: اگر جمعیت سگ‌ها در داخل شهر کنترل شود اما همین اقدام در روستاها، بخش‌ها و مناطق پیرامونی انجام نشود، ورود مجدد سگ‌ها به شهر ادامه پیدا می‌کند و اصطلاحاً شاهد نشتی جمعیتی خواهیم بود.

کنترل جمعیت سگ‌ها نیازمند اقدام در حاشیه شهر است

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه‌های استانی و شهرستانی کنترل جمعیت حیوانات شهری گفت: برای دستگاه‌های مختلف از جمله دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و محیط زیست وظایفی تعیین شده، اما اجرای کامل این وظایف همچنان با مشکلاتی مواجه است.

قوامی افزود: یکی از پیشنهادهای شهرداری این است که بخشداری‌ها به ویژه بخشداری مرکزی، موضوع کنترل جمعیت سگ‌ها را در روستاهای اطراف شهر نیز دنبال کنند تا از ورود سگ‌ها به محدوده شهری جلوگیری شود.

وی همچنین خواستار همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور برای جلوگیری از انتقال سگ‌ها از سایر شهرها و روستاها به محدوده سنندج شد و گفت: کنترل جمعیت زمانی موفق خواهد بود که همه مناطق پیرامونی نیز همزمان تحت پوشش قرار گیرند.

قوامی درباره علت افزایش حمله سگ‌های بلاصاحب به شهروندان نیز اظهار کرد: یکی از عوامل مهم، حمایت و غذادهی نادرست به سگ‌ها در سطح شهر است.

وی بیان کرد: سگ‌های شهری به دلیل غذادهی مستمر برخی افراد، کمتر برای تأمین غذا به زباله‌ها مراجعه می‌کنند و همین موضوع می‌تواند رفتار طبیعی آنها را تغییر دهد.

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج ادامه داد: شهروندان باید بدانند که نزدیک شدن به سگ‌های بلاصاحب و غذا دادن بدون رعایت اصول، ممکن است موجب شکل‌گیری رفتارهای تهاجمی شود و در نهایت خطر بیشتری برای خود افراد و سایر شهروندان ایجاد کند.

فعالیت ۱۴ اکیپ برای جمع‌آوری سگ‌ها در سنندج

قوامی با اشاره به اقدامات اخیر شهرداری گفت: در گذشته سه اکیپ ثابت برای زنده‌گیری سگ‌ها فعال بود، اما پس از حوادث اخیر، فعالیت‌ها تشدید شده و اکنون ۱۴ اکیپ در دو شیفت مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: زنده‌گیری سگ‌ها بر اساس گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷، گزارش بازرسان و پایش‌های میدانی انجام می‌شود و شهرداری برای مناطق مختلف شهر نیز اطلس جمعیت سگ‌ها تهیه کرده است.

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج عنوان کرد: مناطق شهری بر اساس میزان حضور سگ‌ها دسته‌بندی شده‌اند و اکیپ‌های عملیاتی بر اساس همین اطلاعات، عملیات زنده‌گیری و کنترل جمعیت را انجام می‌دهند.

قوامی در پاسخ به برخی شائبه‌ها درباره تعداد سگ‌های جمع‌آوری‌شده و هزینه‌های مربوط به آن گفت: تمامی عملیات زنده‌گیری به صورت تصویری مستندسازی می‌شود و برای هر سگ جمع‌آوری‌شده فیلم مربوط به عملیات در سازمان نگهداری می‌شود.

وی افزود: پس از جمع‌آوری، اطلاعات در قالب چک‌لیست ثبت و در مراحل بعدی نیز صورتجلسه و تأیید می‌شود و پرداخت به پیمانکار بر اساس آمار مستند انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به عملیات زنده‌گیری حجم قابل توجهی دارد، گفت: برای ثبت و نگهداری مستندات حتی فضای ذخیره‌سازی اختصاصی در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز امکان بررسی مجدد عملیات وجود داشته باشد.

بیش از ۴۰۰ سگ در مراکز نگهداری شهرداری

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج با اشاره به وضعیت سگ‌های جمع‌آوری‌شده گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۵۰ سگ زنده‌گیری شده و بیش از ۴۰۰ قلاده در مراکز نگهداری شهرداری قرار دارند.

قوامی افزود: سگ‌ها پس از انتقال به مرکز، بر اساس جنسیت، سن و شرایط رفتاری تفکیک می‌شوند و سگ‌های ماده، نر، توله‌ها و سگ‌های دارای رفتارهای تهاجمی در بخش‌های جداگانه نگهداری می‌شوند.

وی ادامه داد: بخشی از سگ‌ها پس از انجام اقدامات لازم از جمله عقیم‌سازی و واکسیناسیون، بر اساس دستورالعمل مربوطه در همان محدوده‌ای که جمع‌آوری شده‌اند رهاسازی می‌شوند تا تعادل زیست‌بوم منطقه برهم نخورد.

قوامی با اشاره به ایجاد مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در سنندج اظهار کرد: این مرکز با هدف ساماندهی وضعیت سگ‌های جمع‌آوری‌شده ایجاد شده و قرار نیست یک مجموعه موقت باشد.

وی افزود: توسعه فضای نگهداری سگ‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و بخشی از فضاهای موجود به این موضوع اختصاص خواهد یافت.

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج از گروه‌های حامی حیوانات نیز دعوت کرد با هماهنگی شهرداری از مرکز بازدید و در ساماندهی وضعیت سگ‌ها مشارکت کنند.

وی گفت: درهای این مرکز برای همکاری حامیان باز است و اگر گروه‌های مختلف در قالب یک برنامه منسجم در کنار شهرداری قرار گیرند، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را مدیریت کرد.

شهرداری به تنهایی قادر به حل مسئله نیست

قوامی با تأکید بر اینکه کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب یک موضوع چندوجهی است، گفت: شهرداری برای تأمین امنیت، آرامش و آسایش شهروندان وظایف خود را انجام می‌دهد، اما حل کامل این مسئله بدون همکاری دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست، مرکز بهداشت، بخشداری‌ها، فرمانداری و سایر دستگاه‌های عضو کارگروه باید متناسب با وظایف خود در این زمینه مشارکت کنند.

کارشناس مدیریت پسماند شهرداری سنندج همچنین بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: آموزش نحوه برخورد با سگ‌های بلاصاحب باید از مدارس، ادارات و رسانه‌ها آغاز شود و شهروندان با رفتار صحیح در مواجهه با حیوانات شهری آشنا شوند.

قوامی در خصوص اقدام اولیه پس از گزش سگ نیز بیان کرد: محل گزش باید بلافاصله و به صورت کامل با آب و صابون شست‌وشو داده شود و فرد برای دریافت خدمات درمانی و بررسی‌های لازم به مرکز درمانی مراجعه کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب، افزایش امنیت شهروندان، ارتقای زیست‌پذیری سنندج و ساماندهی وضعیت حیوانات شهری با رویکرد علمی و انسانی است.