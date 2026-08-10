خبررسانی دقیق، پایه اعتماد عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر.، حجتالاسلام احمد اصلانی در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه خبرنگاران، اظهار کرد: فعالان رسانهای باید وظیفه خود را با دقت و مسئولیتپذیری انجام دهند و در این مسیر، شناخت مخاطب، انتخاب شیوه مناسب انتقال پیام و رعایت اصول حرفهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و تغییر شیوههای اثرگذاری بر افکار عمومی، افزود: دشمن تنها از ابزار نظامی استفاده نمیکند و جنگ نرم، عملیات روانی، ایجاد شبهه و انتشار مطالب نادرست نیز میتواند با هدف تأثیرگذاری بر باورها و آرامش جامعه دنبال شود.
وی ادامه داد: رسانهها باید نسبت به روایتها و مطالبی که در جامعه منتشر میشود هوشیار باشند و اجازه ندهند اخبار نادرست و فضاسازیهای رسانهای موجب آسیب به آرامش و انسجام اجتماعی شود.
امام جمعه صایینقلعه خبرنگار را فردی اثرگذار در جامعه دانست و گفت: کسی که در عرصه خبر فعالیت میکند، میتواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و به همین دلیل علاوه بر شجاعت و استقامت، باید از دقت، اخلاص و احساس مسئولیت برخوردار باشد.
وی آگاهیبخشی را یکی از مهمترین وظایف رسانهها عنوان کرد و افزود: اطلاعرسانی زمانی میتواند اثرگذار باشد که بر اساس شناخت، علم و اطلاعات صحیح انجام شود و تعصب و برداشتهای شخصی جای واقعیت را نگیرد.
اصلانی با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به اولویتهای جامعه، اظهار کرد: رسانه ضمن انعکاس مشکلات و مطالبات مردم باید به مسائل اساسی جامعه نیز توجه داشته باشد و در بیان موضوعات، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را مدنظر قرار دهد.
وی انتشار اخبار تأییدنشده و شایعات را یکی از آسیبهای جدی در فعالیت رسانهای دانست و تصریح کرد: یک خبر نادرست ممکن است آبروی یک انسان را خدشهدار کند و پیامدهایی به دنبال داشته باشد که جبران آن دشوار باشد.
امام جمعه صایینقلعه خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند استعفا، درگیری، تجمع و دیگر مسائل حساس نباید صرفاً بر اساس شنیدهها یا مطالب منتشرشده در فضای مجازی منتشر شوند و خبرنگار باید قبل از انتشار، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند.
وی با اشاره به مسئولیت اخلاقی فعالان رسانهای گفت: انسان باید بداند هر حرفی که میزند و هر مطلبی که منتشر میکند، مسئولیت دارد و فعالیت رسانهای نیز باید همراه با تقوا و رعایت اخلاق باشد.
اصلانی همچنین با تأکید بر تفاوت میان نقد و تخریب اظهار کرد: نباید عیبجویی، تخریب و اتهامزنی را با عنوان نقد مطرح کرد. نقد باید منطقی، مستند و منصفانه باشد و تا زمانی که موضوعی اثبات نشده است، نباید درباره افراد قضاوت یا اتهامی را مطرح کرد.
وی افزود: رسانه ضمن مطالبهگری و بیان مشکلات باید حقوق افراد، آبروی مردم، قانون و اصول اخلاقی را نیز رعایت کند.
امام جمعه صایینقلعه با تأکید بر ضرورت نگاه متوازن رسانهها به مسائل کشور گفت: اگر قرار است درباره عملکرد یک مجموعه یا نظام قضاوت شود، باید در کنار نقاط ضعف، نقاط قوت و دستاوردها نیز دیده شود.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههایی مانند بهداشت، سلولهای بنیادی، علوم، موفقیتهای علمی، فناوری هستهای و توانمندیهای دفاعی افزود: رسانه نباید تنها یک بخش از واقعیت را به مخاطب نشان دهد، بلکه باید تصویری واقعی و منصفانه از شرایط جامعه ارائه کند.
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اصلانی با اشاره به نقش رسانهها در مقابله با عملیات روانی اظهار کرد: دشمن همواره تلاش میکند بر نگاه و افکار جامعه اثر بگذارد و رسانهها باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است انتشار یک خبر ناقص یا نادرست، بدون اینکه رسانه قصدی داشته باشد، در مسیری قرار گیرد که به اهداف عملیات روانی کمک کند؛ بنابراین دقت در انتشار مطالب اهمیت زیادی دارد.
امام جمعه صایینقلعه در ادامه بر ضرورت انعکاس صدای مردم تأکید کرد و گفت: رسانه باید مشکلات و دغدغههای مردم را بشنود و مطالبات آنان را منعکس کند.
وی افزود: حتی اگر یک مسئول یا مجموعه امکان حل فوری یک مشکل را نداشته باشد، شنیدن حرف مردم و پیگیری مطالبات آنان میتواند در کاهش دغدغهها و ایجاد آرامش مؤثر باشد.
اصلانی در پایان بر ضرورت پایبندی فعالان رسانهای به قانون و اخلاق تأکید کرد و گفت: آزادی رسانه نباید به معنای بیضابطه بودن در انتشار مطالب باشد و خبرنگاران باید با رعایت تقوا، دقت، انصاف، شجاعت و استقامت، در مسیر آگاهیبخشی و حفظ آرامش و انسجام جامعه حرکت کنند.
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