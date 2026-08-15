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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

تهدید جدی دشت‌نظیر؛ گردشگری ناپایدار و فعالیت‌های معدنی

تهدید جدی دشت‌نظیر؛ گردشگری ناپایدار و فعالیت‌های معدنی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از اجرای برنامه احیای دشت‌ نظیر با محوریت کنترل گردشگری ناپایدار، مشارکت مردم و پایش فعالیت‌های معدنی خبر داد.

حمید ظهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند احیای دشت‌نظیر گفت: در این منطقه با مسئله گردشگری ناپایدار مواجه هستیم و تراکم بازدیدکنندگان و گردشگری بدون برنامه، از جمله چالش‌هایی است که به طبیعت منطقه آسیب وارد می‌کند.

وی افزود: با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و هیئت کوهنوردی که در منطقه فعالیت دارند، در حال برنامه‌ریزی هستیم تا جامعه محلی، مسئولان محلی، هیئت کوهنوردی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به صورت مشترک برنامه‌ای را در دشت‌نظیر اجرا کنند.

ظهرابی ادامه داد: این برنامه شامل جلب مشارکت مردم، آموزش و فرهنگ‌سازی برای استفاده درست و پایدار از طبیعت خواهد بود تا بتوانیم روند حفاظت و احیای منطقه را با مشارکت جوامع محلی پیش ببریم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین با اشاره به فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی در همه جای کشور متأسفانه به دلیل شیوه‌های بهره‌برداری، عمدتاً با تخریب زیاد و آسیب‌های غیرقابل جبران همراه است و خسارت‌های زیادی به محیط‌زیست وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: برای کنترل فعالیت‌های معدنی در استان مازندران و دیگر استان‌های شمالی کشور که اکوسیستم حساس هیرکانی را دربر می‌گیرند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا نظارت و پایش مستمر انجام شود و حتی‌الامکان از ایجاد معادن جدید در این مناطق جلوگیری شود.

ظهرابی خاطرنشان کرد: معادنی که در حال حاضر فعال هستند نیز تحت نظارت و پایش مستمر قرار خواهند گرفت تا میزان آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت آنها کنترل شود.

کد مطلب 6912982
محدثه رمضانعلی

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