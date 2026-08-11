به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران، در نشست صمیمی گرامیداشت روز خبرنگار با اصحاب رسانه اظهار کرد: کمیته امداد بیش از ۱۰ هزار بسته غذایی بین خانوادههای تحت پوشش توزیع کردیم. همچنین بالغ بر ۴ هزار بسته گوشت گوسفندی، همزمان با ایام نزدیک به نوروز و اوایل جنگ، در میان خانوادهها توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران افزود: با توجه به اینکه آن زمان در ماه مبارک رمضان قرار داشتیم، آشپزخانههای «اطعام مهدوی» نیز فعال بودند. حدود ۲۲۰ آشپزخانه در این طرح فعالیت داشتند و حتی پس از ماه رمضان، برخی از این آشپزخانهها که به مراکز نیکوکاری تبدیل شده بودند، درخواست کردند که ارائه خدمات را ادامه دهند.
وی ادامه داد: در همان ایام، بیش از ۲ میلیون غذای گرم و حدود یکونیم میلیون بسته افطاری ساده توزیع کردیم. نیروهای کمیته امداد و مراکز نیکوکاری نیز در این اقدامات بهصورت داوطلبانه حضور و مشارکت داشتند.
تأمین غذای نیروهای امنیتی نیز در قالب قرارگاه حمایت اجتماعی
جبلی گفت: علاوه بر این، با توجه به شرایط آن دوره، موضوع تأمین غذای نیروهای امنیتی نیز در قالب قرارگاه حمایت اجتماعی به ما ابلاغ شد که این مأموریت را نیز انجام دادیم و جلسات مربوط به آن بهصورت روزانه برگزار میشد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران خاطرنشان کرد: در همین ایام، با کمک استاندار محترم، حدود ۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض به افرادی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، بهویژه افرادی که مشاغلشان آسیب دیده بود، اختصاص دادیم.
وی افزود: حدود ۴ میلیارد تومان نیز در همان ایام، با توجه به آسیبهایی که به پالایشگاه نفت تهران وارد شده بود، از محل کمک پالایشگاه در اختیار ما قرار گرفت و با هماهنگی دستگاه قضایی، اقلام تهیهشده در شهرستان ری و مناطق اطراف پالایشگاه توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران گفت: همچنین از طریق صندوق قرضالحسنه، برای مشاغلی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، تسهیلاتی در نظر گرفتیم. این تسهیلات بیشتر به خانوادههای تحت پوشش، بهویژه زنان سرپرست خانواری که مشاغلشان، خصوصاً مشاغل اینترنتی، دچار آسیب شده بود، پرداخت شد تا فرصت داشته باشند فعالیت اقتصادی خود را دوباره راهاندازی کنند. خوشبختانه این حمایتها همچنان ادامه دارد و فعالیتها در این زمینه در حال انجام است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: یکی از موضوعاتی که از ابتدای حضورم در استان تهران بر آن تأکید داشتهام، تمرکز بیشتر بر عملکرد مجموعه و پرهیز از برجستهسازی شخص مدیران است. کمیته امداد در حوزه توانمندسازی اقدامات گستردهای انجام داده، اما شاید نتوانستهایم این خدمات را به اندازه کافی به جامعه معرفی کنیم.
وی افزود: بسیاری از مردم تصور میکنند کمیته امداد صرفا مستمری پرداخت میکند، در حالی که خدمات این نهاد در حوزههایی مانند اشتغال، مسکن، جهیزیه، آموزش و درمان بسیار گسترده است و ارزش آنها بسیار بیشتر از مستمری پرداختی است.
جبلی در مورد سرفصل خدمات کمیته امداد اظهار کرد: هدف از اماده سازی سرفصل خدمات کمیته امداد این بود که تا رؤسای ادارات شهرستانها بتوانند آن را در جلسات با خیران و مسئولان شهری ارائه کنند و ظرفیت مشارکت مردمی را افزایش دهند.
در حوزه اشتغال مددجویان، با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه بالای ایجاد کسبوکار در تهران، چه اقداماتی انجام شده است؟
مدیرکل کمیته امداد استان تهران تاکید کرد: سقف وام اشتغال مصوب شورای عالی اشتغال حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و ایجاد شغل با این میزان سرمایه در تهران دشوار است. با این حال، همکاران ما تلاش میکنند مددجویان را به سمت مشاغلی هدایت کنند که سرمایه اولیه کمتری نیاز دارند.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تکانههای موجود، توسعه مشاغل خانگی یکی از اولویتهای ماست. چراکه راهاندازی این مشاغل سادهتر و هزینه آن کمتر است.
جبلی افزود: این موضوع یکی از نقاطی است که باید در حوزه رسانه بیشتر روی آن کار کنیم. خدمات کمیته امداد در حوزههای دانشآموزی، دانشجویی، اشتغال، مسکن، درمان و توانمندسازی بسیار گسترده است، اما بخشی از جامعه از این خدمات اطلاع کافی ندارد.
وی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد دادهایم تعدادی از خبرنگاران حوزههای مختلف را به ادارات اجرایی شهرستانها ببریم تا از نزدیک با فعالیتهای کمیته امداد، منازل ایتام و طرحهای اشتغال آشنا شوند.
جبلی درمورد سقف حمایت در حوزه جهیزیه اظهار کرد: سقف حمایت در حوزه جهیزیه ۱۰۰ میلیون تومان است. برای ارائه این خدمت به شکل مناسبتر، با پلتفرم دیجیکالا همکاری کردهایم تا مددجویان بتوانند از میان حدود ۱۵۰ قلم کالا، اقلام مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: کالاها با تخفیف ارائه میشوند و به این ترتیب، مددجو میتواند با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی، کالاهایی با ارزش بالاتر از این مبلغ را با قیمت مناسبتری تهیه کند.
حمایت کمیته امداد از دانشآموزان و دانشجویان
جبلی گفت :حمایتهای تحصیلی کمیته امداد صرفاً به کمک برای ادامه تحصیل محدود نمیشود و تلاش میکنیم دانشآموزان و دانشجویان را تا مراحل بعدی نیز همراهی کنیم.
وی ادامه داد: هدف ما این است که هیچ دانشآموز یا دانشجویی به دلیل فقر و ناتوانی مالی از تحصیل بازنماند. در استان تهران حدود ۱۱ هزار دانشآموز داریم و معاونت فرهنگی بهصورت جدی موضوع ترک تحصیل را پیگیری میکند.
مدیرکل کمیته امداد در مورد ورود دانش آموزان به مشاغل گفت: در برخی موارد، دانشآموزان به دلیل ورود به مشاغل کاذب یا کسب درآمد، تصمیم به ترک تحصیل گرفتهاند. در این موارد ابتدا موضوع بررسی و فرد به مشاور تحصیلی ارجاع داده میشود تا با مشاوره، زمینه بازگشت او به تحصیل فراهم شود. البته اگر فرد بهصورت آگاهانه تصمیم گرفته باشد که ادامه تحصیل ندهد، شرایط متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد:کمیته امداد علاوه بر حمایت تحصیلی، از گروه نخبگان نیز حمایت میکند. در حوزه نخبگان، موضوع اشتغال آنها نیز پیگیری میشود.
جبلی افزود: با توجه به ظرفیت سازمانها، شرکتها و دستگاههای مختلف، تلاش میکنیم فرصتهای شغلی موجود را شناسایی و نخبگان را به این مجموعهها معرفی کنیم. در برخی موارد نیز افراد بهصورت موردی جذب مجموعهها میشوند.
مدیرکمیته امداد در پایان تاکید کرد: همچنین اگر این افراد علاقهمند باشند، میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند و در صورت کسب شرایط لازم، جذب دستگاههای مختلف شوند
خانوادههایی که در جریان جنگ دچار آسیبهای اقتصادی و معیشتی شدهاند، چه حمایتی از سوی کمیته امداد دریافت میکنند؟
جبلی گفت: در مجموع حدود یک هزار و ۴۹۷ مورد از خانوادههایی را که در جریان جنگ دچار آسیب شده بودند، شناسایی کردیم. این آسیبها شامل آسیب به مشاغل، منازل و مواردی مانند شکستن شیشههای منازل بود.
مدیرکمیته امداد از اقدامات برای مشاغلی که در ایام جنگ آسیب دیده بودند اظهار کرد: از محل صندوق کمیته امداد تسهیلاتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم. برخی خانوادهها متناسب با میزان آسیب، مبالغی مانند ۵، ۱۰ یا تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کردند.
جبلی گفت: در مورد منازلی که آسیب دیده بودند نیز علاوه بر اقدامات انجامشده توسط گروههای جهادی برای تعمیر و بازسازی، تا سقف ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کردیم.
وی ادامه داد: در کنار این حمایتها، توزیع بستههای معیشتی نیز انجام شد. طی حدود پنج ماه، نزدیک به ۵۰ هزار بسته معیشتی میان خانوادهها توزیع کردیم که بخش عمده آن با کمک خیرین استان تهران تأمین شد و بهویژه در فروردین و اردیبهشت و همزمان با شرایط جنگی انجام گرفت.
جبلی افزود: همچنین در اوایل خردادماه، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته گوشت و ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ توزیع شد. این اقلام علاوه بر خدمات معمول کمیته امداد و با اولویت خانوادههایی که در سامانه «سها» آسیبدیدگی خود را ثبت کرده بودند، در اختیار خانوادههای آسیبدیده قرار گرفت و سپس میان سایر خانوادهها نیز توزیع شد.
مدیرکمیته امداد تاکید کرد: یکی از نکات مهم برای ما، عدالت در توزیع کمکها است. پیش از این، ممکن بود هر خانوادهای که مراجعه میکرد، بر اساس امکانات موجود کمک دریافت کند؛ اما اکنون حتی کوچکترین کمک، مانند یک بطری آب معدنی، در سامانه ثبت میشود. این موضوع باعث شده توزیع خدمات دقیقتر و عادلانهتر انجام شود.
وی افزود: در گذشته برخی خانوادهها در مناطق دورافتاده دسترسی کمتری به ادارات کمیته امداد داشتند و ممکن بود کمتر از خدمات بهرهمند شوند، اما اکنون با استفاده از سامانه «سها» تلاش کردهایم توزیع خدمات به سمت عدالت بیشتری حرکت کند.
جبلی ادامه گفت: علاوه بر کمکهای معیشتی و مالی، در زمینه فروش محصولات و مشاغل مددجویان نیز از خانوادههای آسیبدیده حمایت کردیم تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را دوباره راهاندازی کنند.
وی تاکید کرد:هدف ما این بود که در شرایط سخت جنگ، خانوادههای آسیبدیده را تنها نگذاریم و تا حد توان، در کنار آنها باشیم.
در جریان جنگ اخیر، چه حمایتهایی از مددجویان آسیبدیده انجام شد؟
جبلی افزود: در جریان جنگ، از مددجویانی که آسیب دیده بودند هم بهصورت بلاعوض و هم از طریق پرداخت وام حمایت کردیم.
وی ادمه داد: سه نفر از مددجویان ما نیز در جریان جنگ به شهادت رسیدند که از خانوادههای آنها بهصورت ویژه حمایت کردیم.
مدیرکل کمیته امداد درمورد منازل آسیب دیده مظهار کرد: در مورد منازلی که آسیب دیده بودند نیز اقدامات لازم انجام شد. بخش زیادی از این منازل در مناطقی مانند ملارد و صفادشت قرار داشتند.
وی افزود: با توجه به فعالیتهای مشترکی که با گروههای جهادی داریم، این گروهها در کنار ما وارد عمل شدند. تعمیرات کلی و جزئی انجام شد؛ از تعویض شیشههای شکسته تا تعمیرات اساسی.
با همافزایی میان کمیته امداد و گروههای جهادی، تقریباً بیش از ۹۰ درصد منازل آسیبدیده بازسازی شده است.
جبلی درمورد خانوادهای آسیب دیده گفت: اگر خانوادهای آسیبدیدگی منزل خود را اعلام نکرده باشد، ممکن است ما از آن مطلع نباشیم. خانوادهها میتوانند از طریق سامانه «سها» آسیبدیدگی خود را ثبت کنند تا مددکاران موضوع را بررسی کنند.
افراد نیازمند چگونه وارد چرخه حمایت کمیته امداد میشوند و معیار پذیرش آنها چیست؟
جبلی ادامه داد: فضای کاری کمیته امداد در گذشته بیشتر مراجعهمحور بود؛ یعنی فرد خودش مراجعه میکرد یا توسط معتمدان معرفی میشد.
مدیرکل کمیته امداد برای اطلاع از کسانی که نیاز به حمایت دارند گفت: امروز سامانه «سها» این امکان را فراهم کرده است که فرد شخصاً با استفاده از تلفن همراه اطلاعات خود را ثبت کند و اعلام کند که نیازمند حمایت است.
وی ادامه داد: پس از ثبت اطلاعات، درخواست به محل سکونت فرد ارجاع میشود و مددکار برای بررسی شرایط مراجعه میکند.
جبلی افزود: اگر شرایط فرد احراز شود، برای مثال اگر زن سرپرست خانوار، فرد ازکارافتاده در دهکهای یک تا سه یا خانواده زندانی باشد، امکان قرار گرفتن در چرخه حمایت وجود دارد.
مدیرکمیته امداد گفت: سامانه سها همچنین از طریق چند وبسرویس با سازمانهای مختلف ارتباط دارد و اطلاعات خانوادهها برای بررسی شرایط آنها رصد میشود.
جبلی گفت: در بحث تحصیلی، تلاش ما این است که کسی به دلیل فقر و نداری از تحصیل باز نماند. ما یک گروه نخبگان نیز داریم و موضوع حمایت از آنها را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در استان تهران حدود ۱۱ هزار دانشآموز داریم که برخی از آنها بهصورت خودخواسته ترک تحصیل کردهاند. معاونت فرهنگی ما این موضوع را بهصورت جدی پیگیری میکند. متأسفانه در استان تهران یکسری مشاغل کاذب وجود دارد که درآمد آنها برای برخی دانشآموزان جذاب است.
مدیر کل کمیته امداد ادامه داد: در مواردی که با دانشآموز صحبت میکنیم، میگوید به جایی رفته و مشغول کار شده و درآمد دارد و دیگر نمیخواهد درس بخواند. در این موارد، با هر میزان مشاورهای که لازم باشد، او را به مشاور تحصیلی ارجاع میدهیم. البته اگر فرد واقعاً نخواهد ادامه تحصیل بدهد، شرایط متفاوت است. اما قاعده کلی ما این است که هیچ دانشآموز و دانشجویی نباید به دلیل فقر و نداری از تحصیل باز بماند.
جبلی در رابطه با همایت از نخبگان افزود: در بحث نخبگان نیز موضوع اشتغال آنها را پیگیری میکنیم. با توجه به سازمانها، شرکتها و دستگاههای مختلفی که ممکن است نیاز به نیروی انسانی داشته باشند، نخبگان را به این مجموعهها معرفی میکنیم.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز بهصورت موردی امکان جذب آنها در مجموعهها وجود دارد. همچنین اگر علاقهمند باشند، میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند و در صورت کسب شرایط لازم، جذب دستگاهها شوند.
جبلی گفت: ما در گروه نخبگان تلاش میکنیم علاوه بر دغدغههای تحصیلی، دغدغههای خانواده آنها را نیز برطرف کنیم.
مدیرکل کمیته امداد درمورد تشکیل گروه نخبگان افزود:اصل تشکیل گروه نخبگان چینین بود است. آقای بختیاری، رئیس کمیته امداد، تأکید داشتند که فارغ از اینکه دغدغههای خود نخبه برطرف شود، دغدغههای خانواده او نیز رفع شود.
برای مثال، اگر فرزند نخبهای در دانشگاهی مانند دانشگاه شریف تحصیل میکند، اما ذهنش درگیر مشکلات مادرش، مانند خراب شدن ماشین لباسشویی یا تلویزیون خانه است، این مسئله میتواند روی تحصیل او اثر بگذارد.
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد ما این است که تا حد امکان نیازهای ضروری خانواده این نخبه را نیز برطرف کنیم تا ذهن او فقط درگیر تحصیل باشد.
جبلی درمورد آمار نخبگان گفت : در حال حاضر ۴۱۲ فرزند نخبه در سرفصلهای مختلف تحت حمایت داریم.
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