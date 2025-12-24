منطقه ویژه اقتصادی جازموریان شتاب دهنده توسعه و اشتغال جنوب کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، شامگاه چهارشنبه در ششمین جلسه گروه کاری اشتغال جنوب استان کرمان که در جیرفت برگزار شد اظهار داشت: واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به بخش خصوصی، مسیر توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در هشت شهرستان جنوبی کرمان را وارد مرحله‌ای تازه ای کرده است و این اقدام گامی بزرگ در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده منطقه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده جنوب کرمان افزود: این منطقه با وجود برخورداری از منابع غنی کشاورزی معدنی و نیروی انسانی طی سال‌های گذشته از جایگاه واقعی خود فاصله داشته، اما با استقرار دولت سیزدهم و حضور استاندار برنامه محور کرمان، نگاه‌ها به جنوب استان کرمان تغییر کرده و اقدامات عملی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با یادآوری سابقه بیست ساله تصویب منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در دولت اصلاحات افزود: پس از دو دهه پیگیری امروز با امضای توافق‌نامه با سرمایه‌گذاری توانمند و دارای تجربه گام بلندی برای فعال‌سازی این منطقه برداشته شده و جازموریان می‌تواند به قطب سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال در جنوب استان تبدیل شود.

سالاری، با تأکید بر کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان این ظرفیت را دارد که همانند بم در صنعت خودروسازی سیرجان در بخش معدن و رفسنجان در حوزه تولید به الگویی موفق در سطح استان و کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: این منطقه متعلق به همه هشت شهرستان جنوبی است و می‌تواند میزبان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی جنوب کرمان به ویژه در تولید محصولات راهبردی مانند کنجد و خرمای مجول گفت: با وجود کیفیت بالای این محصولات، به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری بخش زیادی از آن‌ها با حداقل ارزش افزوده از منطقه خارج می‌شود و لازم است با تکمیل زنجیره تولید از خام‌فروشی جلوگیری و ارزش واقعی در داخل منطقه حفظ شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با انتقاد از مصرف بالای آب در برخی محصولات کم‌بازده تصریح کرد: برای تولید هر کیلوگرم خرما حدود سه هزار لیتر آب مصرف می‌شود، در حالی که ارزش افزوده آن نصیب منطقه نمی‌شود و این موضوع ضرورت بازنگری در الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و صادرات‌محور و توسعه صنایع تبدیلی را دوچندان می‌کند.

سالاری، با تأکید بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی گفت: تحقق اشتغال پایدار در جنوب کرمان نیازمند برنامه‌ریزی جامع حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تکمیل زنجیره‌های تولید است و فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی و فعالان اقتصادی باید با انسجام و همکاری مسیر توسعه پایدار منطقه را هموار کنند.