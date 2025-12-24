  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان شتاب دهنده توسعه و اشتغال جنوب کرمان است

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان شتاب دهنده توسعه و اشتغال جنوب کرمان است

جیرفت- معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، مسیر توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در هشت شهرستان جنوبی کرمان را وارد مرحله‌ای تازه ای کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، شامگاه چهارشنبه در ششمین جلسه گروه کاری اشتغال جنوب استان کرمان که در جیرفت برگزار شد اظهار داشت: واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به بخش خصوصی، مسیر توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در هشت شهرستان جنوبی کرمان را وارد مرحله‌ای تازه ای کرده است و این اقدام گامی بزرگ در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده منطقه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده جنوب کرمان افزود: این منطقه با وجود برخورداری از منابع غنی کشاورزی معدنی و نیروی انسانی طی سال‌های گذشته از جایگاه واقعی خود فاصله داشته، اما با استقرار دولت سیزدهم و حضور استاندار برنامه محور کرمان، نگاه‌ها به جنوب استان کرمان تغییر کرده و اقدامات عملی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با یادآوری سابقه بیست ساله تصویب منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در دولت اصلاحات افزود: پس از دو دهه پیگیری امروز با امضای توافق‌نامه با سرمایه‌گذاری توانمند و دارای تجربه گام بلندی برای فعال‌سازی این منطقه برداشته شده و جازموریان می‌تواند به قطب سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال در جنوب استان تبدیل شود.

سالاری، با تأکید بر کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان این ظرفیت را دارد که همانند بم در صنعت خودروسازی سیرجان در بخش معدن و رفسنجان در حوزه تولید به الگویی موفق در سطح استان و کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: این منطقه متعلق به همه هشت شهرستان جنوبی است و می‌تواند میزبان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی جنوب کرمان به ویژه در تولید محصولات راهبردی مانند کنجد و خرمای مجول گفت: با وجود کیفیت بالای این محصولات، به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری بخش زیادی از آن‌ها با حداقل ارزش افزوده از منطقه خارج می‌شود و لازم است با تکمیل زنجیره تولید از خام‌فروشی جلوگیری و ارزش واقعی در داخل منطقه حفظ شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با انتقاد از مصرف بالای آب در برخی محصولات کم‌بازده تصریح کرد: برای تولید هر کیلوگرم خرما حدود سه هزار لیتر آب مصرف می‌شود، در حالی که ارزش افزوده آن نصیب منطقه نمی‌شود و این موضوع ضرورت بازنگری در الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و صادرات‌محور و توسعه صنایع تبدیلی را دوچندان می‌کند.

سالاری، با تأکید بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی گفت: تحقق اشتغال پایدار در جنوب کرمان نیازمند برنامه‌ریزی جامع حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تکمیل زنجیره‌های تولید است و فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی و فعالان اقتصادی باید با انسجام و همکاری مسیر توسعه پایدار منطقه را هموار کنند.

