دیدار هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما با اصغر شاهوردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در ادامه سلسله دیدارهای روسای صنوف خانه سینما با سینماگران پیشکسوت، رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما به عیادت اصغر شاهوردی صدابردار پیشکسوت سینما رفتند.

در این دیدار بهمن اردلان رئیس انجمن صنفی صداگذاران و صدابرداران سینما با اشاره به لزوم دیدار با سینماگران پیشکسوت گفت: یکی از وظایف و تعهدات صنفی ما دیدار با همکاران پیشکسوت در حوزه های مختلف است و خدا را شکر می کنیم که امروز سعادت داشتیم به دیدار اصغر شاهوردی بیاییم.

وی با اشاره به اینکه سینمای ایران نزدیک به ۲ دهه است که از فعالیت های اصغر شاهوردی محروم مانده است، افزود: از همان روزهای اول که این حادثه رخ داد تا به حال همه همکاران انجمن و مدیران خانه سینما همیشه جویای احوال این هنرمند بوده ایم و خوشحالیم وضعیت سلامتی اصغر شاهوردی نسبت به گذشته بهتر شده است.

اردلان بیان کرد: باید از زحمات همسر محترم اصغر شاهوردی بسیار تشکر کنیم که بالاتر از وظایف همسرداری مانند یک دوست و پرستار تمام وقت در همه این سال‌ها از او نگهداری کرده است.

فاطمه معتمدآریا بازیگر سینمای ایران نیز که به همراه همسرش احمد حامد در این دیدار حضور داشت، گفت: خوشحالم که امروز بعد از مدت ها توانستم اصغر شاهوردی را ببینم و خوشحال ترم که می‌بینم سلامت او بهتر از گذشته شده است.

وی با ذکر خاطراتی عنوان کرد: ما با اصغر شاهوردی در فیلم های زیادی همکاری داشتیم و حس مسئولیت و کیفیت کار اصغر زبانزد همه بود. من و همه کسانی که با اصغر همکار بوده ایم خاطرات بسیار خوبی از اصغر در پشت صحنه فیلم‌ها داریم که هیچوقت فراموش نمی کنیم.

در این دیدار آرش قاسمی، علیرضا علویان، عرفان یزدی و رامین ابوالصدق دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما نیز حضور داشتند.