به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: برگزاری جلسات جذب به ریاست استاندار و با حضور ذی‌حسابان، مدیران مالی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده توجه به شأن و جایگاه ذی‌حسابان و مدیران مالی است و باید قدر این فرصت‌ها را دانست.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی ذی‌حسابان را قانون مشخص کرده است، افزود: اینکه عالی‌ترین مقام اجرایی استان با وجود همه دغدغه‌ها، مشغله‌ها، جلسات متعدد و پیچیدگی‌های اجرایی، یکی از اولویت‌های خود را توجه به جامعه ذی‌حسابان قرار می‌دهد، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در یک ماه پایانی سال مالی، پیگیری های مستمر برای جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از سوی استاندار انجام می شد، گفت: این پیگیری‌ها هدفمند بود تا اعتبارات دستگاه‌های اجرایی که در شرایط سخت تأمین شده است، به موقع جذب و هزینه شود و منابع استان معطل نماند.

خراسان جنوبی از استان‌های پیشرو در استفاده از اوراق مرابحه بود

وی با قدردانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته و در ابتدای استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، استان توانست زودتر از بسیاری از استان‌ها از این ظرفیت برای تأمین منابع استفاده کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: این اتفاق با همت و همراهی ذی‌حسابان، مدیران مالی، شورای دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های مرتبط رقم خورد و خراسان جنوبی در زمره استان‌های پیشرو قرار گرفت؛ به گونه‌ای که برخی استان‌های دیگر نیز از الگوی استان در استفاده از این ظرفیت الگوبرداری کردند.

ذاکریان تأکید کرد: آنچه می‌تواند روند توسعه استان را شتاب ببخشد، استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود و افزایش بهره‌وری است.

صرفه‌جویی باید از خود دستگاه‌های اجرایی آغاز شود

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی اظهار کرد: امروز موضوعاتی مانند بهره‌وری، کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع بیش از گذشته اهمیت دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید از خودشان شروع کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت دورکاری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت مصرف آب و گاز و توجه به مصرف انرژی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان با اشاره به تجربه مدیریت مصرف برق در تابستان امسال گفت: در مقطعی از مردم خواسته شد هر فرد تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند و نتیجه آن در نمودار مصرف برق نیز قابل مشاهده بود؛ بدون اینکه اتفاق خاصی برای زندگی مردم رخ دهد، مصرف برق روند نزولی پیدا کرد.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد وقتی یک اجماع ملی یا استانی شکل می‌گیرد، حتی اقدامات کوچک نیز می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد.

سرعت در جذب اعتبار، بخشی از بهره‌وری است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بهره‌وری تنها به کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، گفت: بهره‌وری زمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه استان بتواند زودتر از بسیاری از استان‌های کشور اعتبار جذب کند و سپس با سرعت بیشتری آن را هزینه کند، یک نوع بهره‌وری است.

ذاکریان بیان کرد: اگر منابع با سختی وارد استان شده است، نباید اجازه داد این منابع بلااستفاده بماند، زیرا با گذشت زمان قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و فرصت اجرای پروژه‌ها با هزینه کمتر از دست می‌رود.

وی افزود: انعقاد قرارداد با فهرست‌بهای سال ۱۴۰۴ بسیار متفاوت از انعقاد قرارداد با فهرست‌بهای سال‌های بعد است و حتی زمان اجرای تعدیل نیز بر هزینه تمام‌شده پروژه اثر دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین باید منابع را به‌موقع جذب و پروژه‌ها را با سرعت مناسب وارد مرحله اجرا کرد.

ذاکریان با اشاره به تأکید مدیریت استان بر جذب زودتر اعتبارات گفت: در جلسات مختلف این موضوع مطرح شد که اگر منابع با دشواری وارد استان شده، چه دلیلی دارد که دستگاه‌ها آن را تا پایان سال مالی نگه دارند؟

وی افزود: اگر خریدها در زمان مناسب انجام شود، امکان تأمین کالا و تجهیزات بیشتری وجود دارد، اما تجربه سال گذشته نشان داد که در مقاطع پایانی سال و با بروز شرایط خاص، سایت‌های فروش یا مسیرهای تأمین کالا ممکن است دچار مشکل شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که منابع خود را در اختیار داشتند و برای آن برنامه‌ریزی و به‌موقع اقدام کردند، توانستند از این فرصت استفاده کنند.

تأکید بر جذب منابع ملی

ذاکریان یکی دیگر از موضوعات مهم را توجه دستگاه‌های اجرایی به منابع ابلاغی از مرکز عنوان کرد و گفت: سال گذشته تعداد محدودی از دستگاه‌ها که به‌طور سنتی از مرکز منابع دریافت می‌کردند، موفق به جذب اعتبار ملی شدند، اما امسال تأکیدات و پیگیری های استاندار موجب شد تا اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های اجرایی منابعی از محل اعتبارات ملی جذب کنند.

وی افزود: ممکن است برای یک دستگاه بزرگ، دریافت ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد تومان رقم قابل توجهی نباشد، اما برای یک دستگاه کوچک که در طول سال‌های گذشته اعتبارات تملکی آن تک‌رقمی بوده است، حتی دریافت ده میلیارد تومان نیز یک اتفاق مهم محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته هدف‌گذاری مشخصی برای جذب منابع ملی انجام شد و با پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی و حضور استاندار در وزارتخانه‌ها، منابع قابل توجهی برای استان جذب شد و پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده بودند، به حرکت درآمدند.

ذی‌حسابان باید راهکار قانونی برای حل مشکلات ارائه دهند

ذاکریان با اشاره به نقش ذی‌حسابان در دستگاه‌های اجرایی گفت: نقش ذی‌حسابان تنها کنترل و نظارت نیست، بلکه ارائه راهکارهای قانونی برای عبور از چالش‌های اجرایی نیز اهمیت دارد.

وی افزود: گاهی دستگاه اجرایی با یک ابهام یا چالش کوچک مواجه است که ممکن است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قابل حل باشد. در چنین مواردی انتظار می‌رود ذی‌حسابان ضمن حفظ استقلال و جایگاه حرفه‌ای خود، برای حل مسئله راهکار ارائه کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: میان قانون‌گریزی، عدم تمکین از قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تفاوت وجود دارد و ذی‌حسابان می‌توانند در شرایط پیچیده، با بررسی دقیق موضوع و ارائه راهکار قانونی، به دستگاه اجرایی کمک کنند.

ذاکریان با اشاره به جایگاه قانونی ذی‌حسابان گفت: این جایگاه از قانون محاسبات عمومی کشور نشأت می‌گیرد و دولت، نظارت درون‌دستگاهی را به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: انتظار از ذی‌حسابان، حفظ استقلال و عملکرد حرفه‌ای در کنار همراهی با دستگاه اجرایی است و خوشبختانه ذی‌حسابان استان در موضوع جذب اعتبارات، هم دغدغه توسعه استان را داشته‌اند و هم مسئولیت حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند.

جذب اعتبار باید به اثر واقعی در استان تبدیل شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: عدد اعتباری که در سال ۱۴۰۴ جذب شد، صرفاً یک عدد در گزارش‌های مالی نیست؛ این اعتبار باید به اثر واقعی در استان تبدیل شود.

ذاکریان افزود: این منابع چه از محل اعتبارات استان، چه از تهران، چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی، وقتی جذب می‌شوند باید در پروژه‌های زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، دانشگاه‌ها، مدارس و تجهیزات دستگاه‌های اجرایی اثر خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: حتی تعویض یک تجهیز اداری فرسوده مانند رایانه نیز در کیفیت خدمت‌رسانی دستگاه اجرایی اثر دارد و در نهایت منابع مالی باید به بهبود خدمات مردم منجر شود.

خرید از داخل استان باید به یک فرهنگ تبدیل شود

ذاکریان با اشاره به تأکیدات استاندار بر ضرورت استفاده از کالا، تجهیزات و خدمات تولید داخل استان اظهار کرد: خوشبختانه رویکرد خرید از خارج استان تا حد زیادی کاهش یافته و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگر دستگاهی به دلیل تفاوت جدی قیمت، نبود کالا یا خدمت مورد نیاز در استان و یا فراهم نبودن امکان تأمین در زمان مورد نیاز، ناچار به خرید از خارج استان است، باید دلیل مشخص و قابل دفاعی وجود داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: این موضوع باید به فرصتی برای بخش خصوصی استان نیز تبدیل شود تا تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، نیازهای دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و خود را به عنوان تأمین‌کننده معتبر معرفی کنند.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های خدمات فنی داخل استان

ذاکریان بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور و خدمات فنی استان نیز تأکید کرد و گفت: در استان نیروهای متخصص و جوانی وجود دارند که در سایر استان‌ها پروژه می‌گیرند، اما برخی پروژه‌های استان به شرکت‌های خارج از استان واگذار می‌شود.

وی افزود: این موضوع علاوه بر اینکه موجب می‌شود اشتغال و درآمد حاصل از اجرای پروژه در استان ایجاد نشود، فرآیند تهیه، بررسی، اصلاح و تأیید صورت‌وضعیت‌ها را نیز طولانی می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: وقتی تهیه یک صورت‌وضعیت چندین هفته زمان می‌برد و رفت‌وبرگشت‌های متعدد برای اصلاح و تأیید آن انجام می‌شود، این روند با بهره‌وری زمانی مورد انتظار همخوانی ندارد.

ذاکریان گفت: در خصوص استفاده از ظرفیت شرکت‌های فنی و مشاور نیز با دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو شده و حتی در مواردی که استفاده از شرکت خارج از استان ضرورت دارد، ایجاد دفتر یا حضور مؤثر آن شرکت در استان می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند.

تکریم ارباب رجوع با حل سریع مشکلات محقق می‌شود

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: شرایط امروز ایجاب می‌کند کار مردم به فردا موکول نشود و حتی‌المقدور فرآیند خدمت‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: گاهی می‌توان برای یک موضوع، با استناد به ظرفیت‌های قانونی، راهکار پیدا کرد و مشکل را حل کرد؛ هنر مجموعه مدیریتی و کارشناسی این است که از ظرفیت‌های قانونی برای گره‌گشایی استفاده کند.

ذاکریان تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز در مسیر حل مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همراه هستند و هدف همه مجموعه‌ها باید این باشد که روند رشد و توسعه خراسان جنوبی با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

نقش ذی‌حسابان در حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است

وی با اشاره به نقش ذی‌حسابان در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: ممکن است ذی‌حسابان مستقیماً تصمیم‌گیرنده در حوزه سرمایه‌گذاری نباشند، اما نحوه تصمیم‌گیری و مواجهه آنها با مسائل می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری مردم اثر بگذارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله معدن، صنعت، کشاورزی، فرآوری محصولات کشاورزی و گردشگری مجوزهایی صادر می‌کنند و هر تصمیم کارشناسی می‌تواند در روند فعالیت سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد.

ذاکریان همچنین بر ضرورت مشورت مدیران دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌های تخصصی در زمینه وصول درآمدهای عمومی تأکید کرد و گفت: وصول درآمدهای عمومی یکی از مهم‌ترین تکالیف است و مشورت کارشناسی ذی‌حسابان و مدیران مالی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و خدمات داخل استان آثار زنجیره‌ای دارد، اظهار کرد: وقتی خریدهای دستگاه‌های اجرایی از داخل استان انجام می‌شود، گردش مالی و منابع بانکی در استان افزایش پیدا می‌کند و این موضوع بر سود کسبه، فعالان اقتصادی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها اثر می‌گذارد و در نهایت وصول مالیات و درآمدهای عمومی نیز افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: اگر همه خریدها را از خارج استان انجام دهیم، طبیعی است که بخشی از جریان مالی از استان خارج شود و در نتیجه در وصول درآمدهای عمومی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

ذاکریان گفت: تخصیص اعتبارات نیز تابعی از میزان وصول درآمدهای عمومی است و استان‌هایی که عملکرد بهتری در وصول درآمدها دارند، امکان افزایش تخصیص اعتبارات آنها نیز بیشتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: بنابراین موضوع حمایت از تولیدات و خدمات داخل استان تنها به خرید از یک فروشگاه یا شرکت محلی محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن بر اشتغال، درآمدهای عمومی، تخصیص اعتبارات و توسعه استان باید مورد توجه قرار گیرد.

کاهش نرخ بیکاری نتیجه فعال شدن پروژه‌ها و واحدهای تولیدی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سخنان استاندار در خصوص وضعیت اشتغال استان گفت: خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را تجربه کرد و این روند در بهار ۱۴۰۵ نیز تداوم یافت و نرخ بیکاری استان به ۴.۴ درصد رسید.

ذاکریان افزود: این شاخص نشان می‌دهد پروژه‌ها فعال بوده‌اند و کارگران در پروژه‌ها و واحدهای تولیدی مشغول به کار بوده‌اند.

وی ادامه داد: حمایت از تولید داخل، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز اثرگذار است و اشتغال پایدار آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به احیای واحدهای تولیدی راکد گفت: استان در حوزه احیای واحدهای راکد نیز عملکرد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان‌دهنده نتیجه پیگیری هدفمند و استفاده از ظرفیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است.

ذاکریان بیان کرد: وقتی همه مجموعه‌ها با هدف مشترک و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود پای کار می‌آیند، می‌توان شاخص‌های استان را تغییر داد و خراسان جنوبی را از تصویری که سال‌ها بر اساس برخی نقاط ضعف شکل گرفته بود، به استانی متفاوت و برخوردار از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تبدیل کرد.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود با استفاده از تجربه‌های سال ۱۴۰۴، جذب منابع ملی و استانی در سال ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری دنبال شود و ذی‌حسابان، مدیران مالی، دفاتر فنی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نقش خود را در تسریع روند توسعه استان ایفا کنند.