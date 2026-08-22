صادرات کنسرو تن ماهی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسرو تن ماهی در بخشنامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه‌های ١٣ اسفند ۱۴۰۴ در خصوص فهرست ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات و استثنائات آن، به‌پیوست تصویر نامه ٢٠ مرداد ١٤٠٥ معاونت صنایع عمومی منضم به نامه ٩ تیر ١٤٠٥ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بلامانع بودن صادرات تن ماهی به‌شرح پیوست تا اطلاع ثانوی ارسال می‌شود و به اطلاع می‌رساند؛ صادرات تن ماهی مطابق کد تعرفه‌های ‌به‌شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.