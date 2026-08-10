به گزارش خبرنگار مهر، صادق زمانی‌مقدم، ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان فهرج، با اشاره به جایگاه خطیر رسانه در چله دوم انقلاب، خبرنگاران را افسران جنگ شناختی دانست که مهم‌ترین رسالت آن‌ها، مصونیت‌بخشی به جامعه و آگاهی‌بخشی در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن است.

وی با تأکید بر اینکه امروز وظیفه فعالان رسانه فراتر از انتشار صرف اخبار است، گفت: دشمن در جنگ شناختی به‌دنبال تسخیر افکار عمومی است و برای رسیدن به اهداف خود، روایت‌های تحریف‌شده ارائه می‌دهد و در چنین شرایطی، پیش‌دستی در روایت صحیح وقایع یا همان «روایت اول» توسط جبهه انقلاب، مانع از روایت‌سازی کاذب دشمن می‌شود.

زمانی مقدم، با اشاره به اینکه نباید اجازه داد حوزه خبر به سمت روابط‌عمومی‌گری صرف سوق پیدا کند، خبرنگاران را به «مسئله‌محوری» فراخواند و گفت: خبرنگار باید با رعایت انصاف و بدون در نظر گرفتن منافع حزبی و گروهی، مشکلات مردم را صادقانه بیان کند و در عین حال، دستاوردهای نظام و تلاش مسئولین برای حل این مشکلات را نیز ببیند تا از ناامیدی در جامعه جلوگیری شود.

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و معیشتی شهرستان فهرج، خاطرنشان کرد: خشکسالی‌های پی‌درپی و طوفان‌های شدید گرد و غبار، زندگی مردم و به‌ویژه کشاورزان این منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده است و فعالان رسانه باید با ورود تخصصی به این دست مسائل و مطالبه‌گری دقیق، به مسئولین در جهت یافتن راهکارهای عملی کمک کنند تا این چالش‌ها پیش از تبدیل شدن به معضلات بحرانی، مدیریت شوند.

زمانی‌مقدم، گفت: نگاه دلسوزانه و بیان صادقانه مشکلات همراه با مطالبه‌گری از مسئولین، بزرگترین جهاد تبیین است و می‌تواند زمینه را برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم نجیب فهرج فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همراهی مسئولین، مردم و نیروهای مسلح را رمز شکست‌ناپذیری کشور در برابر تهدیدات دانست و با یادآوری سبک زندگی سردار شهید قاسم سلیمانی، بر اهمیت حرکت در مسیر ولایت و حفظ اتحاد ملی تأکید کرد.

زمانی مقدم، گفت: در دوران فتنه و بحران، کسانی که از مسیر ولایت فاصله گرفتند، دچار لغزش شدند، اما همراهی با امام جامعه، همواره ضامن مصونیت کشور از خطرات بوده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، هنر یک خبرنگار را در تولید محتوای سلیس، روان و قابل‌فهم برای عمق‌بخشی به آگاهی جامعه دانست و از تلاش‌های فعالان رسانه و فضای مجازی شهرستان در انعکاس رویدادهای شهرستان قدردانی کرد.