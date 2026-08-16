فرمانده انتظامی فهرج: خبرنگاران پل ارتباطی پلیس و مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم علی کریمی مهر، ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان فهرج، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، گفت: فعالیت خبرنگاری از مشاغل دشوار و حساس است و فعالان این عرصه برای کسب و انتشار اخبار، گاه با مخاطرات جدی روبهرو میشوند.
وی ضمن قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان فهرج افزود: خبرنگاران بیش از تقدیر، خواستار حفظ شأن و جایگاه حرفهای خود هستند؛ چرا که با انعکاس بهموقع مسائل، مشکلات و مطالبات مردم، زمینه رسیدگی مسئولان و رفع بخشی از معضلات جامعه فراهم میشود.
فرمانده انتظامی فهرج با بیان اینکه پلیس در برنامهها، مراسمها و موقعیتهای مختلفی که مردم حضور دارند، در کنار شهروندان است، گفت: نیروهای انتظامی در بخشهای مختلف از جمله پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، راهور و دیگر یگانها، مسئولیت تأمین نظم و امنیت و ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارند.
کریمی مهر، با اشاره به مأموریتهای پلیس در ایام پیادهروی اربعین گفت: کارکنان انتظامی در مسیرهای منتهی به مرزهای زمینی و هوایی، برای تسهیل تردد و تأمین امنیت زائران فعالیت میکنند و بسیاری از نیروها در این ایام، روزهای متوالی دور از خانواده به انجام مأموریت مشغول هستند.
وی ادامه داد: انعکاس تلاشها، رشادتها و خدمات شبانهروزی پلیس از سوی رسانهها میتواند به شناخت بیشتر مردم از مأموریتهای فراجا و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
فرمانده انتظامی فهرج تأکید کرد: خدمت به مردم برای کارکنان انتظامی افتخار است و حضور و همراهی شهروندان، خستگی مأموریتهای دشوار را از تن نیروهای پلیس بیرون میکند.
گفتنی است در پایان این نشست از سوی فرمانده انتظامی استان کرمان سرگرد مجید آزاد به عنوان جانشین فرماندهی انتظامی فهرج و از سوی فرمانده انتظامی شهرستان فهرج ستوان دوم محمدجواد بهرمن به عنوان مسئول فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان معرفی شدند.
نظر شما