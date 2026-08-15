به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مقیمی‌زاده‌، پیش از ظهر شنبه در نشست مشورتی با مدیران خبرگزاری‌های استان کرمان اظهار کرد: به جایگاه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها واقف هستم و دغدغه حوزه رسانه را در تسهیل‌گری امور و تکریم فعالان این عرصه می‌دانم.



وی افزود: به واسطه فعالیت خبرنگاری که پیش از این داشته‌ام، تکریم خبرنگار و توجه به حوزه رسانه برای من نیز یک دغدغه جدی است.



سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان با بیان اینکه رفع مشکلات این حوزه یک‌ شبه ممکن نیست، تصریح کرد: با همراهی و کمک همه بخش‌ها باید مسائل را پیگیری و برطرف کنیم.



مقیمی‌زاده، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان گفت: در حوزه امکانات و تجهیزات خبرنگاران، هر آنچه را که در حوزه مسئولیت‌مان باشد، تا حد امکان دنبال خواهیم کرد.



وی ادامه داد: مطمئن باشید صدای رسانه‌ها در استان و در مجموعه استانداری خواهیم بود.



سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان همچنین با تاکید بر اهمیت تکریم رسانه‌ها خاطرنشان کرد: تکریم، خط قرمز من است و آن را مهم‌ترین مسئله در تعامل با رسانه‌ها می‌دانم.



مقیمی‌زاده، از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط با رسانه‌ها خبر داد و گفت: تعامل با رسانه‌ها و برگزاری نشست‌های خبری استاندار را در دستور کار خواهیم داشت و نشست‌های خبری استاندار، معاونان و مدیران کل را ساماندهی می‌کنیم.



وی افزود: به دنبال افزایش ارتباط و تعامل با رسانه‌ها هستیم و برای این موضوع وقت خواهیم گذاشت تا خواسته‌ها، چالش‌ها و گزارش‌ها مطرح و درباره آن‌ها تبادل نظر شود.



سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان با اشاره به ضرورت شکل‌گیری ارتباطی مشورتی و مستمر میان مسئولان و رسانه‌ها بیان کرد: همیشه نباید فقط در نقش منتقد ظاهر شویم، بلکه باید با ارتباطات بیشتر، مستمر و مشورتی، به جریان‌سازی رسانه‌ای کمک کنیم.



وی گفت: لازم است تا مسائل و موضوعات هفته مطرح و جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای همراه با راهکارها به استاندار ارائه شود.



مقیمی‌زاده، تصریح کرد: صیانت از خبرنگار و رسانه را وظیفه خود می‌دانم.



در این نشست مدیران خبرگزاری‌های رسمی کشور در استان کرمان دسترسی سریع‌تر و دقیق‌تر به اطلاعات و آمارها از سوی دستگاه‌های اجرایی، تعامل بیشتر مدیران کل و پاسخگویی به‌موقع مسئولان به رسانه‌ها، تامین زیرساخت‌های لازم برای خبرنگاران با توجه به جایگاه استان، برگزاری منظم و مستمر نشست‌های خبری با حضور استاندار و مدیران کل برای آگاهی‌بخشی به جامعه، اهمیت حمایت‌های صنفی از خبرنگاران و تلاش برای رفع موانع پیش روی فعالیت حرفه‌ای آنان را از جمله چالش ها و دغدغه های خود عنوان کردند.