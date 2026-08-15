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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

رویکرد جدید روابط عمومی استانداری کرمان برای بهبود تعامل با رسانه‌ها

رویکرد جدید روابط عمومی استانداری کرمان برای بهبود تعامل با رسانه‌ها

کرمان- سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان از پیگیری مطالبات رسانه ها و خبرگزاری ها، تسهیل‌گری در امور رسانه‌ای و تکریم خبرنگاران به عنوان اولویت‌های جدی این روابط عمومی نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مقیمی‌زاده‌، پیش از ظهر شنبه در نشست مشورتی با مدیران خبرگزاری‌های استان کرمان اظهار کرد: به جایگاه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها واقف هستم و دغدغه حوزه رسانه را در تسهیل‌گری امور و تکریم فعالان این عرصه می‌دانم.

وی افزود: به واسطه فعالیت خبرنگاری که پیش از این داشته‌ام، تکریم خبرنگار و توجه به حوزه رسانه برای من نیز یک دغدغه جدی است.

سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان با بیان اینکه رفع مشکلات این حوزه یک‌ شبه ممکن نیست، تصریح کرد: با همراهی و کمک همه بخش‌ها باید مسائل را پیگیری و برطرف کنیم.

مقیمی‌زاده، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان گفت: در حوزه امکانات و تجهیزات خبرنگاران، هر آنچه را که در حوزه مسئولیت‌مان باشد، تا حد امکان دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مطمئن باشید صدای رسانه‌ها در استان و در مجموعه استانداری خواهیم بود.

سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان همچنین با تاکید بر اهمیت تکریم رسانه‌ها خاطرنشان کرد: تکریم، خط قرمز من است و آن را مهم‌ترین مسئله در تعامل با رسانه‌ها می‌دانم.

مقیمی‌زاده، از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط با رسانه‌ها خبر داد و گفت: تعامل با رسانه‌ها و برگزاری نشست‌های خبری استاندار را در دستور کار خواهیم داشت و نشست‌های خبری استاندار، معاونان و مدیران کل را ساماندهی می‌کنیم.

وی افزود: به دنبال افزایش ارتباط و تعامل با رسانه‌ها هستیم و برای این موضوع وقت خواهیم گذاشت تا خواسته‌ها، چالش‌ها و گزارش‌ها مطرح و درباره آن‌ها تبادل نظر شود.

سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان با اشاره به ضرورت شکل‌گیری ارتباطی مشورتی و مستمر میان مسئولان و رسانه‌ها بیان کرد: همیشه نباید فقط در نقش منتقد ظاهر شویم، بلکه باید با ارتباطات بیشتر، مستمر و مشورتی، به جریان‌سازی رسانه‌ای کمک کنیم.

وی گفت: لازم است تا مسائل و موضوعات هفته مطرح و جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای همراه با راهکارها به استاندار ارائه شود.

مقیمی‌زاده، تصریح کرد: صیانت از خبرنگار و رسانه را وظیفه خود می‌دانم.

در این نشست مدیران خبرگزاری‌های رسمی کشور در استان کرمان دسترسی سریع‌تر و دقیق‌تر به اطلاعات و آمارها از سوی دستگاه‌های اجرایی، تعامل بیشتر مدیران کل و پاسخگویی به‌موقع مسئولان به رسانه‌ها، تامین زیرساخت‌های لازم برای خبرنگاران با توجه به جایگاه استان، برگزاری منظم و مستمر نشست‌های خبری با حضور استاندار و مدیران کل برای آگاهی‌بخشی به جامعه، اهمیت حمایت‌های صنفی از خبرنگاران و تلاش برای رفع موانع پیش روی فعالیت حرفه‌ای آنان را از جمله چالش ها و دغدغه های خود عنوان کردند.

کد مطلب 6917151

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