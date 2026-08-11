انعکاس منصفانه مطالبات مردم، مسیر توسعه و آبادانی را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهگویی، صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان فهرج گفت: اصحاب رسانه در کنار مسئولان، پل ارتباطی مردم و مدیران هستند و عملکرد خبرنگاران فهرج در انعکاس مسائل، مطالبات و ظرفیتهای شهرستان، دلسوزانه و مبتنی بر انصاف بوده است.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت گفت: در اوایل هفته دولت، نشست ویژهای با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد تا خدمات دولت و اقدامات انجامشده در شهرستان به اطلاع مردم برسد.
فرماندار فهرج با بیان اینکه توسعه شهرستان نباید به دلیل محدودیتهای اعتباری متوقف شود، گفت: اگرچه در برخی بخشها و برای بعضی دستگاهها و شهرداریها با کمبود یا محدودیت اعتبارات روبهرو بودهایم، اما تلاش شده است روند اجرای طرحهای عمرانی ادامه داشته باشد.
رهگویی، با اشاره به بخشی از اقدامات عمرانی یک سال گذشته در شهر فهرج بیان کرد: اجرای پروژههایی از جمله بهسازی میدانها و پارکها، آسفالت معابر، ساماندهی پیچ رکنآباد، احداث زمین چمن، اجرای بلوار آزادگان و استفاده از سهمیه قیر اختصاصیافته، از جمله اقداماتی بوده که با همکاری دستگاههای اجرایی و شهرداری به انجام رسیده و موجب افزایش امید در میان مردم شده است.
وی ادامه داد: انجام کارهای بزرگ در شهرستان نیازمند همت بلند، همراهی مردم، مسئولان و رسانههاست و خبرنگاران میتوانند با پیگیری مسائل و انعکاس درست مطالبات، به رساندن صدای شهرستان به مسئولان استانی و کشوری کمک کنند.
فرماندار فهرج با اشاره به برخی مشکلات موجود از جمله قطعی آب و برق، مسائل راههای روستایی و دیگر کمبودهای خدماتی، گفت: انعکاس این مسائل از سوی رسانهها میتواند زمینهساز پیگیری مؤثرتر و رفع مشکلات باشد و در مواردی که صدای مسئولان محلی بهتنهایی به مراجع بالاتر نمیرسد، همراهی خبرنگاران ضروری است.
رهگویی بر ضرورت رعایت صحت، انصاف و دقت در انتشار خبر تأکید کرد و گفت: نقد منصفانه و سازنده نهتنها تخریب نیست، بلکه میتواند راهگشا باشد؛ مدیران نیز باید نقدپذیر باشند و دغدغهمندی خبرنگاران را در راستای منافع مردم و توسعه منطقه بدانند.
وی گفت: برخی مسائل با گفتوگو و پیگیری مستقیم از مدیران دستگاهها قابل حل است و رسانهها میتوانند در کنار انعکاس مشکلات، برای رفع آنها نیز نقشآفرینی کنند.
فرماندار فهرج در پایان از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری آنان در مسیر اطلاعرسانی دقیق و پیگیری توسعه و آبادانی فهرج شد.
نظر شما