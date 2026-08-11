گوهری: پیام شهادت رهبر شهید را با ایستادگی در برابر دشمن تبیین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا گوهری صبح سه‌شنبه در جمع مدیران حراست دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) با اتصال به سرچشمه وحی توانست جامعه‌ای را که با مشکلات اخلاقی و اعتقادی روبه‌رو بود، متحول و انسان‌هایی همچون عمار، ابوذر و سلمان را تربیت کند.

وی افزود: بعثت پیامبر(ص) یک واقعه ساده و محدود نبود، بلکه خداوند ایشان را برای تغییر فضای جامعه و ایجاد یک رستاخیز اجتماعی مبعوث کرد و پیامبر توانست با تربیت انسان‌ها، مسیر جامعه‌سازی اسلامی را شکل دهد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان شمالی با اشاره به تلاش دشمنان برای تخریب شخصیت پیامبر(ص) گفت: از زمان پیامبر تاکنون، دشمنان با اتهام‌زنی و تبلیغات منفی تلاش کرده‌اند چهره ایشان را مخدوش کنند و امروز وظیفه ما معرفی صحیح شخصیت و سیره پیامبر به جامعه است.

حجت‌الاسلام گوهری ادامه داد: پس از پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) وظیفه حفظ مکتب وحی و تداوم مسیر جامعه‌سازی اسلامی را بر عهده داشتند و هر یک متناسب با شرایط زمان خود در برابر نقشه‌های دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به دوران امام رضا(ع) بیان کرد: مأمون با تحمیل ولایتعهدی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از جایگاه امام رضا(ع) بود، اما امام با تدبیر خود این نقشه را خنثی کرد و از فرصت پیش‌آمده برای گسترش معارف شیعه و ارتباط با مردم بهره گرفت.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان شمالی گفت: امام رضا(ع) با بیان حدیث سلسله‌الذهب و تبیین جایگاه ولایت، معارف اهل بیت(ع) را برای مردم تبیین کردند و در نهایت نیز در مسیر مقابله با جریان حاکم به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام گوهری با اشاره به قیام امام حسین(ع) افزود: امروز در قبال خون سیدالشهدا(ع) مسئولیت داریم و باید جامعه را نسبت به آرمان‌های عاشورا و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و سازش‌ناپذیری آگاه کنیم.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی نیز در امتداد قیام سیدالشهدا(ع) قرار دارد و باید با تبیین آرمان‌های آن، جامعه را برای تحقق اهداف انقلاب و زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج) آماده کنیم.