لرستان صاحب ۳۲ پروژه ورزشی در طرح ملی «میدان همدلی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند اجرایی طرح ملی «میدان همدلی» با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزشی مدارس و ایجاد سه هزار فضای ورزشی در سراسر کشور آغاز شده است؛ طرحی که با مشارکت استان‌های مختلف و طی مراسمی با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش به‌صورت وبیناری کلید خورد.

این طرح با رویکرد توسعه عدالت آموزشی و ورزشی، ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان و افزایش سرانه فضاهای ورزشی مدارس را دنبال می‌کند و احداث و تکمیل مجموعه‌های مختلف ورزشی در مناطق مختلف کشور را دربرمی‌گیرد.

اجرای ۳۲ پروژه ورزشی در مدارس لرستان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان با اشاره به سهم استان از طرح ملی «میدان همدلی» اظهار داشت: در قالب این طرح، ۳۲ پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان لرستان تعریف شده است که اجرای آنها با اولویت مناطق کم‌برخوردار دنبال خواهد شد.

امین جمشیدی افزود: این پروژه‌ها طیف متنوعی از فضاهای ورزشی را شامل می‌شوند و با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت ورزش دانش‌آموزی در مدارس استان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۸ پروژه مربوط به احداث زمین چمن مصنوعی است و همچنین دو زمین چمن مصنوعی بزرگ، هرکدام به مساحت ۶ هزار مترمربع، در برنامه اجرایی استان قرار گرفته است.

جمشیدی گفت: علاوه بر این، احداث ۳ کفپوش روباز، ۳ کانون تندرستی، ۴ سالن ورزشی سقف‌بلند و ۲ کلاس درس تربیت بدنی نیز در قالب سهم لرستان از طرح ملی «میدان همدلی» پیش‌بینی شده است.

اولویت با مناطق کم‌برخوردار

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر توزیع متوازن امکانات ورزشی در استان بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها در شهرهای مختلف لرستان پیش‌بینی شده و تلاش بر این است که مناطق کم‌برخوردار در اولویت اجرای طرح قرار گیرند.

وی افزود: برخورداری دانش‌آموزان از فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، علاوه بر کمک به سلامت جسمی آنان، در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان نیز مؤثر است.

جمشیدی تصریح کرد: توسعه فضاهای ورزشی در مدارس باید به‌گونه‌ای دنبال شود که دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطقی که از نظر زیرساختی با محدودیت مواجه هستند، فرصت برابر برای استفاده از امکانات استاندارد ورزشی داشته باشند.

تأمین اعتبار با مشارکت ملی، استانی و خیران

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان درباره منابع مالی اجرای این پروژه‌ها نیز اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های طرح «میدان همدلی» از محل منابع ملی، اعتبارات استانی و مشارکت خیران تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی استان گفت: مشارکت خیران می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کرده و زمینه تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تر از فضاهای ورزشی مدارس را فراهم کند.

جمشیدی از خیران لرستان خواست با توجه به نیاز برخی مناطق استان به زیرساخت‌های ورزشی، در اجرای پروژه‌های این حوزه مشارکت بیشتری داشته باشند و افزود: توسعه ورزش دانش‌آموزی یک سرمایه‌گذاری برای سلامت و آینده نسل جوان است.

بازسازی استخرهای فرهنگیان خرم‌آباد و دورود

وی همچنین از پیش‌بینی تعمیرات اساسی دو مجموعه ورزشی در استان خبر داد و گفت: استخر معلم خرم‌آباد و استخر فرهنگیان دورود نیز در برنامه‌های مرتبط با توسعه و بهسازی زیرساخت‌های ورزشی قرار گرفته‌اند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: بازسازی و ارتقای این مجموعه‌ها می‌تواند ظرفیت استفاده از فضاهای ورزشی و آبی را برای فرهنگیان و دانش‌آموزان افزایش داده و به بهبود کیفیت خدمات ورزشی در استان کمک کند.

گامی برای توسعه عدالت ورزشی

طرح ملی «میدان همدلی» با هدف ایجاد و توسعه سه هزار فضای ورزشی در مدارس کشور، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و فراهم کردن فرصت دسترسی برابر دانش‌آموزان به امکانات ورزشی اجرا می‌شود.

بر اساس تفاهم‌نامه معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با مدیران کل استان‌ها، سهم هر استان در این طرح مشخص شده و مقرر است پروژه‌های تعریف‌شده تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

سهم ۳۲ پروژه‌ای لرستان از این طرح، در صورت اجرای کامل و توزیع مناسب آنها، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های ورزش دانش‌آموزی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تحقق هدف توسعه عدالت ورزشی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار استان، کمک کند.