به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه عصر دوشنبه در نشست بررسی و تبیین برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام اربعین حسینی اظهار کرد: عنوان «دختران حاج قاسم» نمایانگر نسل جدیدی از دختران است که با الگوبرداری از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام، در مسیر تربیت فردی و اجتماعی خود گام برمی‌دارند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که دختران و نوجوانان ما، با تکیه بر آموزه‌های دینی، پیشروِ نبرد فرهنگی و حفظ ارزش‌های اسلامی باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم با اشاره به «رزمایش خونخواهان پدر امت» بر ضرورت مشارکت فعال دختران دیلم در این مراسم بزرگ عبادی و سیاسی تأکید کرد.

این نشست که با هدف هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و گروه‌های فعال حوزه نوجوانی برگزار شد، بر محوریت نقش مؤثر دختران در مسیر پیاده‌سازی اهداف انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ عاشورایی تمرکز داشت.

در این نشست گفتگوهایی در خصوص حوزه‌های مختلف نوجوانی از جمله تقویت بنیان‌های اعتقادی در برابر آسیب‌های فضای مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های نوجوانی در اجرای طرح‌های فرهنگی انجام شد.