کنارکوه: غدیر نماد اتحاد امت و نشان پیوند رسالت و امامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه صبح سه شنبه در نشست مشترک با معاونت بانوان ستاد غدیر شهرستان دیلم در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اظهار کرد: غدیر روز اکمال دین و رضایت پروردگار محسوب می شود و در فرهنگ شیعی دارای اهمیت بسزایی است چنانچه مسئله ای مهم تر و با اهمیت تر از این واقعه وجود ندارد و در واقع این واقعه بیانگر بقای رسالت پیامبر اکرم(ص) و دوام دوره الهی آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک علی (ع) است.

وی گفت: بنا به وظیفه شیعی به عنوان یک مسلمان و هم به عنوان متولیان امور فرهنگی و دینی وظیفه داریم اقدامات اساسی در جهت زنده نگه داشتن مسئله غدیر در جامعه انجام دهیم کما اینکه ما در مجموعه اداره تبلیغات اسلامی چندین جلسه با تشکل های دینی وابسته در این خصوص داشته ایم.

تدارک بیش از ۲۰ برنامه محوری دهه امامت و ولایت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم افزود: به همت این اداره و با همکاری هیئات فعال و سایر مجموعه های وابسته بیش از ۲۰ برنامه همزمان با دهه امامت و ولایت مشتمل بر قرائت خطبه غدیر، برگزاری مسابقه خطبه غدیر بصورت مجازی و تقدیر از برگزیدگان، اجرای جشن های محله ای ، برگزاری جشن های دهه امامت و ولایت در مساجد محوری و شاخص هر شب در یک مسجد، برگزاری دورهمی دخترانه با همکاری دختران حاج قاسم، قرائت دعای عرفه وبرگزاری ایستگاه های صلواتی در میادین در این شهرستان برگزار می شود.

اشاعه فرهنگ غدیر

معاونت بانوان ستاد غدیر شهرستان دیلم نیز گفت: هر چه در راستای اشاعه فرهنگ غدیر در جامعه گام بر داریم حق مطلب را ادا نکرده ایم و به همت بانوان غدیر نیز برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که هم در مساجد و هم در محل اجتماعات مردمی برگزار می شوند.

سیده رقیه فاطمی، افزود: بر خود لازم می دانم به عنوان یک شهروند و هم بعنوان عضو کوچکی از اعضای فرهنگی جامعه دینی دیلم از اقدامات ارزشمند اداره تبلیغات اسلامی تشکر کنم کما اینکه اجر و مزد واقعی این زحمات نزد خداوند منان محفوظ هستند.