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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

شهریاری خبر داد:

وجود 10 هزار متر مربع فضای امدادی در خراسان جنوبی

وجود 10 هزار متر مربع فضای امدادی در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از وجود 10 هزار متر مربع فضای امدادی در استان خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال دو انبار امدادی در استان به بهره برداری می رسد.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح سوله امدادی اسلام آباد در شهرستان قاین اظهارداشت: افزایش فضاهای امدادی سرعت امداد رسانی در سوانح را بیشتر می کند.

 وی بیان کرد: امروزه با وجود پایگاه های امداد و نجات در سراسر استان، آموزش امدادگران و نجاتگران هلال احمر برای رویارویی بهتر و سریعتر حوادث در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاه به افتتاح دو سوله امدادی در دهه فجر امسال تصریح کرد: اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 800 میلیون ریال برای این دو پروژه هزینه شده است.

 وی با بیان اینکه هلال احمر نقش موثری در تسکین آلام بشری ایفا کرده است، عنوان کرد: شش کاروان نیکوکاری و 24 کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر به مناطق محروم استان اعزام می شوند.

فرماندار قاین نیزبا اشاره به اینکه خدمات هلال احمر بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: سرعت عمل در فعالیت های جمعیت هلال احمر استان بی نظیر است.

حسین شرافتی راد ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر همیشه در تمامی صحنه ها حضور به موقع داشته اند و این امدادگران و نجاتگران بدون منت به امدادرسانی مردم می پردازند.

فرماندار قاینات به فعالیت ها و خدمات امدادی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: پروژه های جمعیت هلال احمر در کمترین زمان به بهره برداری می رسد که این امر مهم نشان از سرعت عمل و مدیریت قوی این نهاد مردمی است.

شرافتی راد اشاره ای به افتتاح سوله های امدادی در هر پایگاه کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم جمعیت هلال احمر افتتاح سوله های امدادی در راستای ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز در حوادث و کالاهای امدادی است که باید توجه بیشتر شود.

رئیس جمعیت هلال احمر قاین نیز با اشاره به اینکه مساحت سوله امدادی پایگاه اسلام آباد 432 متر مربع است، گفت: این سوله امدادی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 320 میلیون ریال ساخته شده که 800 میلیون ریال از اعتبارات تملک و دارایی استان و 520 میلیون ریال از محل جمعیت هلال احمر بوده است.

حمزه اسعدزاده تصریح کرد: این سوله ها در راستای ذخیره سازی اقلام امدادی در پایگاه های امداد جاده ای  ساخته می شود که به زودی شاهد افتتاح سوله امدادی پایگاه های سه راهی روم و حوض رباط خواهیم بود.

وی به  سایر برنامه های جمعیت هلال احمر قاینات در دهه فجر اشاره کرد و افزود: افتتاح پدبالگرد هلال احمر، اعزام داوطلبان نمونه به مشهد، برگزاری اردوهای جهادی، شروع کلاس های آموزشی نجات در حوادث جاده ای و یادمان جان باختگان زلزله زهان و زیرکوه از برنامه های دیگر این نهاد است.

کد مطلب 1807724

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