عملیات مرمت دو اثرتاریخی خوانسار آغاز شد

مصطفی قانونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مرمت و بازسازی دو اثر تاریخی «مسجد تاریخی رئیسان» و «خانه ابهری» اظهار کرد: این پروژه مرمتی با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال از محل اسناد و اوراق خزانه اسلامی در حال اجرا است و با هدف حفظ ساختار اصیل و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به این بناهای تاریخی صورت می‌گیرد.

وی افزود:تمرکز اصلی این عملیات مرمت در مسجد تاریخی رئیسان، بر بخش‌های حیاتی سازه‌ای از جمله مرمت بدنه‌ها و همچنین بازسازی و تقویت پشت‌بام بنا است. این اقدامات با هدف تضمین پایداری سازه و حفظ جزئیات معماری سنتی انجام می‌شود.

به گفته وی :همزمان، عملیات مرمت در «خانه ابهری» نیز با هدف احیا و حفظ ارزش‌های میراث فرهنگی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. اجرای این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌های راهبردی اداره میراث فرهنگی برای صیانت از آثار تاریخی شهرستان خوانسار و توسعه گردشگری فرهنگی در این حوزه محسوب می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی خوانسار گفت:انتظار می‌رود با تکمیل این عملیات، علاوه بر حفظ میراث نیاکان، شاهد رونق دوباره این بناهای تاریخی و افزایش ظرفیت‌های جاذبه‌های گردشگری در شهرستان خوانسار باشیم.