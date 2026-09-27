واریز پاداش سهامداری ۶.۲ هزار میلیارد تومانی برای ۲ میلیون کد بورسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپرده‌گذاری مرکزی، این شرکت اعلام کرد: در راستای راهبرد کلان صیانت از حقوق سهامداران و تسریع در پرداخت مطالبات مالی سرمایه گذاران، در هفته پایانی آخرین ماه تابستان سال جاری، مبلغی بالغ بر ۶ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از سوی ۴۱ ناشر به حساب ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۹۷۹ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه‌ «سجام» واریز شد.

سهم ۳۱ ناشر از توزیع سود جاری؛ واریز سود سنواتی و حق‌تقدم ۱۰ ناشر

این گزارش اضافه می‌کند: در آخرین هفته شهریور ماه سال جاری، ۳۱ شرکت سود جاری یک میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۹۸ سهامدار که شامل ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان می‌شود را با سجام به حساب بانکی آنها واریز کردند.

شایان ذکر است: در این بازه زمانی، ۱۰ ناشر سود سنواتی ۲۱۹ هزار و ۶۸۱ سهامدار که شامل ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.

تداوم شتاب توزیع متمرکز سود

بررسی کارنامه عملیاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در هفته های گذشته نیز تایید می‌کند که مکانیزم توزیع هفتگی سود، نرخ رسوب نقدینگی در حساب شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است. مقایسه آمارهای دوره‌ای نیز نشان می‌دهد که حجم سودهای سنواتی زنده شده از بستر سامانه سجام، فصل به فصل روندی متوازن و رو به رشد داشته است. این پایداری در پرداخت‌ها ثمره ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی خدمات پس از معاملات است که توانسته چرخه سنتی و زمان‌بر دریافت سود از شعب بانکی را به یک واریز آنی و هوشمند تبدیل کند.

تصویر شفاف روند پرداخت سود

لازم به ذکر است: سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه آمار پرداخت سود ناشران از طریق سجام را منتشر می‌کند. انتشار مستمر این گزارش‌ها، ضمن ارائه تصویری روشن از روند پرداخت سود در بازار سرمایه، امکان رصد عملکرد ناشران در ایفای تعهدات خود نسبت به سهامداران را نیز فراهم کرده و بیانگر گسترش استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی در خدمات بازار سرمایه است.

درگاه هوشمند سهامداران

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است. هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهره‌مند شود.

برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.

چرا سجامی شویم؟

مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.

مشاهده آسان سودهای واریزی

سهامداران می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارش‌ها – سودهای پرداخت‌شده»، جزئیات سودهای واریزی شرکت‌هایی که در آن‌ها سهام دارند را مشاهده کنند. این امکان، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.

آینده بازار سرمایه دیجیتال است و سجام، دروازه ورود به این آینده است.

اصلاح شماره شبا در سجام شرط دریافت سود

لازم به ذکر است بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود سهام و مطالبات ناشران توسط سهامداران بازار سرمایه می‌توان به ۶ مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» در سامانه سجام اشاره کرد.

بر این اساس این گونه سهامداران می بایست با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» نسبت به تغییر و ویرایش شماره حساب بانکی خود اقدام کنند تا سود سهام و مطالبات سنواتی ناشران بورسی که در آن سرمایه‌گذاری کرده اند برای آن ها از طریق سجام واریز شود.

برای نخستین بار و به مدت یک ماه؛ کارمزد ثبت‌نام در سامانه سجام رایگان شد

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همچنین اعلام کرد: کارمزد ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) تا پایان مهرماه سال جاری رایگان شد.

شایان ذکر است که در راستای راهبرد کلان تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات بازار سرمایه و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به ذینفعان، کارمزد ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره این شرکت، برای نخستین بار تا پایان مهرماه سال جاری رایگان شد.

بر اساس این تصمیم، همه افرادی که تاکنون در سامانه (سجام) ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند در این بازه زمانی بدون پرداخت کارمزد ثبت‌نام، فرآیند سجامی‌شدن خود را آغاز کنند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از خدمات مختلف بازار سرمایه از جمله دریافت سودهای جاری و سنواتی، حضور الکترونیکی در مجامع شرکت‌هایی که سهامدار آنها هستند، پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم و انجام فرآیندهای مرتبط با انتقال دارایی متوفیان به وراث بهره‌مند شوند.

لازم به تأکید است که بر اساس این مصوبه، صرفاً «کارمزد ثبت‌نام اولیه در سامانه (سجام)» رایگان شده است و هزینه‌های مربوط به مراحل احراز هویت مشمول این معافیت نمی‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام رایگان در سامانه (سجام) به نشانی رسمی این سامانه به آدرس https://www.sejam.ir مراجعه کنند.

اصطلاحات کلیدی

سود جاری: سودی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورت‌های مالی، به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌کنند.

سود سنواتی: به سودی گفته می‌شود که به دلیل عدم دریافت آن توسط سهامدار در سال‌های گذشته، به حساب او پرداخت نشده و با درخواست وی یا واریز متمرکز از طریق سجام به حسابش واریز می‌شود.

حق تقدم: به سهامداران فعلی یک شرکت، حق خرید سهام جدید شرکت با قیمتی کمتر از قیمت بازار داده می‌شود. در صورت عدم تمایل به خرید، می‌توانند حق تقدم خود را به فروش برسانند و مبلغ آن را دریافت کنند.