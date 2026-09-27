به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، یکصد و پنجاه و ششمین حراج شمش طلا روز سهشنبه ۷ مهرماه در مرکز مبادله ایران برگزار میشود.
متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۶ مهرماه برای ثبتنام فرصت دارند.
بر اساس شرایط اعلامشده، متقاضیان باید به ازای هر قطعه شمش طلا، ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان وجهالضمان واریز کنند.
همچنین متقاضیان باید دارای پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها باشند و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب آنها از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود داشته باشد.
شرکت در این حراج همچنین منوط به مطابقت متقاضی با شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران است.
گروههای مجاز به خرید شمش
فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و سکوهای برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر، گروههای مجاز برای شرکت در این حراج اعلام شدهاند.
بر اساس شرایط اعلامشده، هر خریدار حداکثر میتواند ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی خریداری کند.
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