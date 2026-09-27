تحویل ۳ هزار سند و اسناد مالکیت اراضی وقفی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در نشست تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی استان اظهار کرد: هرچه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهتر اجرا شود، ابهام‌ها و مشکلات کاهش و شفافیت بیشتر می‌شود و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند؛ مجموعه این موارد نیز می‌تواند آورده خوبی برای استان و مردم داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: همکاری و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط موجب شده این کار با سرعت پیش برود و انتظار از خراسان رضوی نیز این است که علاوه بر حل مسائل و نیازهای خود، در این حوزه به کشور کمک کند. این ظرفیت در استان وجود دارد و باید از آن برای پیشبرد این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: مشهد و خراسان رضوی از نظر تنوع املاک، تکثر و انواع مالکیت، وضعیت بسیار متنوعی دارد و تقریباً هر نوع نمونه مالکیتی که در کشور وجود دارد، در این استان نیز قابل مشاهده است. بنابراین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در چنین شرایطی، با وجود پیچیدگی‌های موجود، می‌تواند تجربه‌ای مؤثر برای ادامه این مسیر در کشور باشد.