به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر سهشنبه در نشست کمیته مقابله با قاچاق کالا و ارز شهرستان پاوه با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر جابهجایی دام در مناطق مرزی، اظهار کرد: حمایت از معیشت عشایر و دامداران باید همزمان با برخورد جدی و قاطع با قاچاق سازمانیافته و افرادی که از این مسیر سوءاستفاده میکنند، دنبال شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست کمیته مقابله با قاچاق کالا و ارز شهرستان پاوه به ریاست وی و حضور اعضای این کمیته افزود: موضوع قاچاق دام، نحوه نظارت بر ورود و خروج دام، ساماندهی کوچ عشایر و راهکارهای پیشگیری از قاچاق در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار پاوه با اشاره به مرزی بودن شهرستان و شرایط خاص منطقه گفت: اختلاف قیمت کالا در دو سوی مرز میتواند زمینهساز قاچاق شود، اما با مدیریت و نظارت دقیق باید از گسترش این پدیده و آثار آن بر معیشت مردم جلوگیری کرد.
الماسی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق نباید موجب ایجاد فشار مضاعف بر عشایر و دامداران شود و در کنار برخورد با قاچاقچیان، شرایط اقتصادی دامداران، هزینههای نگهداری دام و مشکلات معیشتی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار تدوین شیوهنامهای روشن برای ساماندهی کوچ، ورود و خروج و جابهجایی دام شد و افزود: باید مشخص باشد دامها از چه مسیری وارد منطقه شدهاند، متعلق به چه فردی هستند، چه تعداد دام جابهجا میشود و مقصد و مسیر حرکت آنها کجاست، چراکه ضعف نظارت میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
فرماندار پاوه با تأکید بر ضرورت تفکیک دامداران و عشایر واقعی از فعالان قاچاق سازمانیافته خاطرنشان کرد: افرادی که سابقه تکرار قاچاق دارند باید بهصورت ویژه شناسایی و تحت نظارت قرار گیرند و برخورد با قاچاقچیان سازمانیافته نباید با دامداران و عشایر واقعی یکسان باشد.
الماسی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه با حضور دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی و مجموعههای نظارتی و انتظامی را مطرح کرد و گفت: این کارگروه باید مسئولیت مشخصی در زمینه شناسایی، نظارت و پیگیری فرآیند جابهجایی دام داشته باشد و با دستگاههای نظامی و مرزبانی نیز همکاری مستمر کند.
وی استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، دامداران شاخص و افراد مورد اعتماد منطقه را نیز ضروری دانست و افزود: شناخت دقیق وضعیت دامداران و عشایر میتواند به دستگاههای مسئول در پیشگیری از قاچاق کمک کند.
فرماندار پاوه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند نظارت بر کوچ عشایر گفت: مسیر حرکت، زمان کوچ، تعداد دام، مشخصات دامدار، وسیله نقلیه و مقصد باید تا حد امکان مشخص و قابل رصد باشد تا نظارت بر جابهجایی دام از مبدأ تا مقصد امکانپذیر شود.
الماسی ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی و مرزی شهرستان پاوه، امکان مدیریت و کنترل مسیرهای ورود و خروج وجود دارد و باید از این ظرفیت برای جلوگیری از قاچاق استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت تعیین دقیق زمان کوچ خاطرنشان کرد: زمان آغاز و پایان کوچ و مسیرهای مجاز باید پیش از شروع کوچ بهصورت دقیق مشخص و به همه عشایر اطلاعرسانی شود تا از بروز مشکلات و برخوردهای ناخواسته جلوگیری شود.
فرماندار پاوه همچنین بر تعیین تکلیف مجوزها و کارتهای تردد تأکید کرد و گفت: باید ضوابط صدور مجوزها مشخص باشد و افرادی که اجازه تردد در محدودههای مرزی را دارند، بر اساس معیارهای روشن شناسایی و تأیید شوند.
الماسی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان باید جنبه بازدارندگی داشته باشد، اظهار کرد: برخوردها باید بهگونهای باشد که قاچاق سازمانیافته را پرهزینه کرده و از تکرار تخلفات جلوگیری کند، اما دامداران و عشایر قانونمدار نباید به دلیل ضعف نظارت یا تخلف دیگران تحت فشار قرار گیرند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی باید ایجاد تعادل میان صیانت از معیشت عشایر و دامداران، تأمین امنیت مرزها، مقابله با قاچاق سازمانیافته و حفظ نظم در فرآیند جابهجایی دام باشد.
فرماندار پاوه در پایان خواستار پیگیری فوری مصوبات نشست، تدوین شیوهنامه مشخص برای کوچ و جابهجایی دام، تعیین بازه زمانی و مسیرهای کوچ، تقویت نظارت میدانی و اطلاعرسانی دقیق به عشایر شد و افزود: تصمیمات این نشست باید بهصورت عملیاتی پیگیری شود تا در کوچ پیشرو، مشکلات کاهش یافته و شفافیت و نظارت افزایش یابد.
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