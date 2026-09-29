پلمب ۵۰ واحد صنفی متخلف در طرح مقابله با مالخران غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح عملیاتی مقابله با مالخران و ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه خبر داد و گفت: این طرح طی ۴۸ ساعت گذشته توسط مأموران پلیس آگاهی به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران در جریان اجرای این طرح از ۷۹۵ واحد صنفی بازدید کردند که برای ۱۶۵ واحد صنفی اخطاریه صادر و ۵۰ واحد صنفی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه نیز برابر دستور قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۲۸ مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند.

علیزاده ادامه داد: مأموران در این عملیات همچنین ۷۳۹ قلم انواع لوازم، یک دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت و سه تن و ۲۰۰ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه را کشف کردند.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با مالخران و واحدهای صنفی متخلف خاطرنشان کرد: پلیس با هدف مقابله با چرخه خرید و فروش اموال مسروقه، شناسایی و برخورد با مالخران و ضایعاتی‌های متخلف را با جدیت دنبال می‌کند.