به گزارش خبرنگار مهر، روند تهیه و اجرای طرح توسعه و پیشرفت منظومه روستایی شهرستان گناوه در نشستی تخصصی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و کارشناسان این حوزه بررسی شد و راهکارهای تسریع در اجرای طرح و رفع موانع پیش‌روی آن مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر عصر سه شنبه در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به فرآیند توسعه روستایی، اظهار کرد: توسعه روستاها زمانی به نتایج ماندگار منجر می‌شود که برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و در پیوند با توانمندی‌ها و قابلیت‌های روستاهای پیرامون آن انجام شود.

امیر برومند افزود: طرح توسعه و پیشرفت منظومه روستایی با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی روستاها و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن در حال تهیه و اجرا است.

برومند، تقویت زیرساخت‌های روستایی، بهسازی و ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت محیط کالبدی، ساماندهی کاربری‌ها و تقویت دسترسی به خدمات عمومی را از محورهای مهم طرح توسعه و پیشرفت منظومه روستایی عنوان کرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی در چارچوب این برنامه تأکید کرد.