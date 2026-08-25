استقلال اقتصادی کشور باید با تقویت بخش خصوصی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی صبح سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: شعارهای انقلاب کهنه‌شدنی و دارای تاریخ مصرف نیستند و استقلال یکی از مهم‌ترین این شعارهاست.

وی با بیان اینکه استقلال در همه حوزه‌ها به یک معنا نیست، افزود: در حوزه سیاسی می‌توان ایران را از مستقل‌ترین کشورهای جهان دانست، چراکه انتخابات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور توسط فرزندان همین ملت انجام می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند در تعیین مسئولان نظام جمهوری اسلامی دخالت کند.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های هسته‌ای و دفاعی گفت: در حوزه هسته‌ای، جمهوری اسلامی با تکیه بر توان جوانان و دانشمندان داخلی به دانش هسته‌ای دست پیدا کرده و امروز وابستگی در این زمینه وجود ندارد.

حجت الاسلام موحدی افزود: در حوزه دفاعی نیز با وجود تلاش دشمن برای متوقف کردن توان موشکی ایران، امروز فناوری و بخش قابل توجهی از تجهیزات دفاعی در اختیار جوانان کشور است و این استقلال توانسته امنیت کشور را حفظ کند.

وی با اشاره به شهادت رهبران و بزرگان دینی در طول تاریخ اسلام بیان کرد: شهادت بزرگان نه‌تنها موجب از بین رفتن مسیر اسلام نشده، بلکه در بسیاری از مقاطع موجب بیداری جامعه و گسترش جریان حق شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به آثار شهادت امام حسین(ع) ادامه داد: پس از حادثه عاشورا نهضت‌هایی همچون قیام توابین و مختار شکل گرفت و امروز نام امام حسین(ع) درخشان است، در حالی که قاتلان ایشان به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند.

حجت الاسلام موحدی همچنین با اشاره به شهادت رهبر شهید جمهوری اسلامی گفت: به برکت خون این شهید، مردم بیدارتر شدند و بیش از گذشته به استقلال کشور توجه کردند.

وی با بیان اینکه دشمن طی دهه‌های گذشته تلاش کرده استقلال ایران را از بین ببرد، تصریح کرد: امروز مسئولیت‌ها سنگین‌تر شده و دشمن به‌ویژه در حوزه اقتصادی تمرکز کرده است تا از این مسیر استقلال کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بر سرنوشت اقتصادی مردم مسلط شود.

دادستان کل کشور خطاب به دولت تأکید کرد: دولت باید جدی‌تر وارد میدان شود و برنامه‌ریزی‌ها باید بسیار زودتر از سال‌های گذشته انجام شود.

حجت الاسلام موحدی با اشاره به موضوع خرید گندم اظهار کرد: امسال شرایط تولید گندم بسیار مناسب بوده و در برخی مناطق میزان تولید نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. وقتی تولید داخلی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند، باید خرید محصول از کشاورزان با برنامه انجام شود و پرداخت مطالبات آنان نیز به‌موقع صورت گیرد.

وی با اشاره به همراهی مردم در شرایط اقتصادی کشور افزود: مردم در شرایط مختلف از بسیاری از خواسته‌های خود گذشته‌اند، خودروهای خود را کمتر استفاده کرده‌اند، سفرهایشان را کاهش داده‌اند و در مساجد، هیئت‌ها و میدان‌های مختلف در کنار کشور ایستاده‌اند؛ دولت نیز باید با مردم صادقانه و شفاف رفتار کند.

دادستان کل کشور بر ضرورت توجه به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش دستگاه‌های دولتی زیان‌ده شده‌اند، در حالی که مدیران آنها حقوق‌های مناسبی دریافت می‌کنند. باید بررسی شود چرا تعداد این شرکت‌ها افزایش یافته و چرا بخش خصوصی به اندازه کافی تقویت نشده است.

حجت الاسلام موحدی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و سال‌هاست درباره اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما باید در عمل حرکت جدی‌تری در این زمینه شکل بگیرد.

وی با اعلام حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی گفت: اگر بخش خصوصی در استان‌ها تقویت شود، قوه قضاییه نیز آمادگی دارد از فعالیت‌های اقتصادی مشروع حمایت کند تا هم تولید رونق بگیرد و هم مردم دچار مشکل نشوند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقلال قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بر اساس اصل تفکیک قوا مستقل است، اما استقلال به معنای بی‌نیازی از حمایت و تأمین امکانات نیست.

حجت الاسلام موحدی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: تورم با سرعت بالایی حرکت می‌کند و بسیاری از کارکنان قضایی و اداری در شهرستان‌ها از امکاناتی مانند مسکن و خودرو برخوردار نیستند و با مشکلات معیشتی مواجه‌اند.

وی افزود: لازم است مسئولان قوه قضاییه و دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، به‌ویژه نیروهایی که در شهرستان‌ها خدمت می‌کنند، چاره‌اندیشی کنند.

دادستان کل کشور استقلال قاضی را در چارچوب قانون دانست و گفت: قاضی مستقل است اما نمی‌تواند خارج از قانون رأی دهد. در مواردی که قانون اختیار لازم را به قاضی داده است، می‌تواند با توجه به شرایط پرونده و شخصیت متهم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.

حجت الاسلام موحدی ادامه داد: استقلال قاضی زمانی معنا پیدا می‌کند که قاضی از نظر درونی به استقلال رسیده باشد و در هنگام قضاوت جز خدا و قانون را در نظر نگیرد.

وی در ادامه با اشاره به تغییر رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: محبوب افراسیاب در مدت مسئولیت خود فردی پرتلاش، علمی و برنامه‌محور بود و اکنون به سنگر دیگری منتقل می‌شود.

دادستان کل کشور درباره رئیس کل جدید دادگستری استان نیز اظهار کرد: نریمانی از نیروهای باتجربه دستگاه قضایی است که مدتی نماینده دادستان انتظامی در استان کرمانشاه و در حوزه نظارت و ارزشیابی قضات فعالیت داشته و با مسائل نظارتی و شیوه جلب مشارکت قضات آشناست.

حجت الاسلام موحدی با اشاره به وظایف رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس کل، نظارت است که ابعاد مختلفی از جمله نظارت علمی، قضایی و اداری دارد.

وی پیشنهاد کرد: رئیس کل دادگستری استان می‌تواند با حضور قضات باتجربه، جلسات منظم نقد آرای قضایی را برگزار کند تا نقاط قوت و ضعف آرا بررسی شود.

دادستان کل کشور افزود: در این جلسات می‌توان از قضات شعب مختلف از جمله دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، خانواده، نظامی، انقلاب و دادگاه صلح دعوت کرد و آرا از نظر نحوه نگارش، استنادهای قانونی و اشکالات حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام موحدی تأکید کرد: رأی قضایی باید سه ویژگی عمده داشته باشد؛ مستند، موجه و مستدل باشد و بر همین اساس نظارت علمی بر آرای قضات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.