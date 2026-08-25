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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

اجرای ششمین «گذر هنر نبوی آستان جانان» در شیراز

اجرای ششمین «گذر هنر نبوی آستان جانان» در شیراز

شیراز- ششمین دوره «گذر هنر نبوی آستان جانان» همزمان با گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) از سوم تا هشتم شهریورماه در گذرگاه حافظ شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین «گذر هنر نبوی آستان جانان» با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی به مناسبت گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) در شیراز برگزار خواهد شد.

اجرای زنده هنرمندان برجسته کشور، برپایی محفل قرآنی «طنین تابناک»، محفل ادبی «هور حرا» و جشن ویژه کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های این رویداد است.

همچنین مولودی‌خوانی، برپایی موکب پذیرایی، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز نیز در جریان این جشن پیش‌بینی شده است.

ششمین «گذر هنر نبوی آستان جانان» از سوم تا هشتم شهریورماه، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ در گذرگاه حافظ شیراز میزبان شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 6927089

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