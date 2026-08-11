آخرین وضعیت مسمومان مشروبات الکلی در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شکیبا درباره آخرین وضعیت مسمومان استفاده مشروبات الکلی نیشابور، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، در این حادثه ۱۳ نفر دچار مسمومیت شدند که یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۲ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه کردند.

وی افزود: از این تعداد، پنج بیمار برای ادامه روند درمان به مشهد منتقل شدند که وضعیت چهار نفر از آن‌ها مساعد است و امروز ترخیص شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: یک بیمار که شرایط نامساعدتری دارد نیز تحت اقدامات درمانی قرار گرفته و فرآیند دیالیز وی در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود این بیمار نیز طی روزهای آینده از بیمارستان ترخیص شود.

شکیبا تأکید کرد: پس از فوت یک نفر در این حادثه، مورد فوتی دیگری گزارش نشده و وضعیت عمومی بیماران تحت درمان پایدار است.