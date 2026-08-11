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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

آخرین وضعیت مسمومان مشروبات الکلی در نیشابور

آخرین وضعیت مسمومان مشروبات الکلی در نیشابور

مشهد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بهبود وضعیت بیشتر بیماران مسموم‌شده مصرف مشروبات الکلی در نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شکیبا درباره آخرین وضعیت مسمومان استفاده مشروبات الکلی نیشابور، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، در این حادثه ۱۳ نفر دچار مسمومیت شدند که یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۲ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه کردند.

وی افزود: از این تعداد، پنج بیمار برای ادامه روند درمان به مشهد منتقل شدند که وضعیت چهار نفر از آن‌ها مساعد است و امروز ترخیص شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: یک بیمار که شرایط نامساعدتری دارد نیز تحت اقدامات درمانی قرار گرفته و فرآیند دیالیز وی در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود این بیمار نیز طی روزهای آینده از بیمارستان ترخیص شود.

شکیبا تأکید کرد: پس از فوت یک نفر در این حادثه، مورد فوتی دیگری گزارش نشده و وضعیت عمومی بیماران تحت درمان پایدار است.

کد مطلب 6914102

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