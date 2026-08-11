وحشت ترامپ از ترور؛ تدابیر شدید امنیتی اطراف زمین گلف+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پایگاه The War Zone گزارش داد، سرویس مخفی آمریکا برای حفاظت از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در جریان حضور او در زمین گلف ایالت نیوجرسی، سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد مستقر کرده است.

بر اساس گزارش این پایگاه، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ترامپ را در حال تکان دادن چوب گلف نشان می‌دهد و در پس‌زمینه نیز سیم‌های خاردار و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا به ‌وضوح دیده می‌شوند.

این تصاویر پس از آن منتشر شد که رئیس‌جمهور آمریکا در تعطیلات آخر هفته برای تماشای فینال مسابقات LIV Golf به زمین گلف خود در نیوجرسی رفت.

مسئولان دولت رئیس‌جمهور آمریکا صحت این تصاویر را برای پایگاه مذکور تأیید کردند.

فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی موسوم به نوراد نیز اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی اونجر برای حفاظت از رئیس‌جمهور این کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشتر گزارش شده بود جنگنده‌های آمریکایی اف-۱۶ چندین هواپیما را که محدودیت‌های پروازی بر فراز زمین گلف بدمینستر محل اقامت ترامپ را نقض کرده بودند، رهگیری کردند. به نظر می رسد این تدابیر امنیتی شدید از ترس ترامپ ناشی از احتمال ترور وی نشأت می گیرد.