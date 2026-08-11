دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در شهرستان عشق آباد  

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی، دو نفر متخلف شکار و صید که با استفاده از تاریکی شب یک سر خرگوش وحشی را شکار کرده بودند دستگیر شدند.

علی آزاد، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد در این زمینه اظهار کرد: محیط‌بانان حین گشت زنی در یکی از مناطق آزاد شهرستان با مشاهده محل اتراق شبانه شکارچیان، موفق به کشف پوست و سر خرگوش شکار شده در محل مورد نظر شدند.

وی افزود: بلافاصله محیط بانان به تعقیب متحلفان پرداخته و آنها رادر محل چشمه های آب وحوش که هنوز به دنبال شکار بودند مشاهده وقبل از اینکه دوباره مرتکب شکار غیر مجاز حیات وحش شوند، دستگیر و دو عدد چاقوی آغشته به مو و خون خرگوش را کشف و ضبط کردند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد بیان کرد: پرونده تخلف برای شکارچیان تشکیل و جهت رسیدگی قانونی تحویل مرجع قضایی شهرستان شد.