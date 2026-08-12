خبرگزاری مهر - گروه استانها: مهدی دستگردی، معاون سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، از رشد چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در این منطقه خبر داد و گفت: میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده در سال ۱۴۰۵ به تقریباً ۵۰ میلیون یورو رسیده است که نسبت به سال قبل حدود ۷ برابر رشد داشته است و این نشان از اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو دارد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدفگذاری تبادلات ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه، افزود: علاوه بر توسعه زیرساختهای حملونقلی، تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه بازرگانی، گمرک و ترخیصکاری در اولویت قرار دارد و برنامهریزی برای آموزش حداقل سه هزار نیروی کارآمد در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور آغاز شده است.
وی با اشاره به مزیتهای منطقه آزاد ماکو برای سرمایهگذاران، اظهار داشت: بخشیدگی مالیاتی ۲۰ ساله، تعرفههای پایینتر گمرکی، واگذاری زمین بهصورت اقساطی و دسترسی به بازارهای بینالمللی، از مهمترین انگیزهها برای حضور تولیدکنندگان است و در ماههای اخیر استقبال بسیار خوبی از سوی سرمایهگذاران صورت گرفته است.
آمار تولید و صادرات؛ اشتغال ۴ هزار نفر
معاون سرمایهگذاری منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این منطقه، از اشتغالزایی برای حدود چهار هزار نفر در صنایع فعال خبر داد و گفت: از مجموع واحدهای تولیدی، ۱۵ صنعت صادراتمحور در حوزههای مشتقات نفتی، پروفیل، پوشاک، چای و قهوه فعال هستند.
وی با اشاره به آمار ارائهشده از سوی مهندس قربانپور، مدیر کل گمرک منطقه آزاد ماکو، افزود: تا پایان تیرماه سال جاری، مجموع صادرات کالای تولیدی منطقه به ۷ میلیون دلار رسیده است که نشاندهنده رشد قابلتوجه صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
دستگردی با اشاره به رونق صادرات مجدد در منطقه آزاد ماکو، اظهار داشت: مواد اولیه وارد منطقه میشود و پس از انجام فرآیندهای تحولآفرین از جمله بستهبندی شکیل و بهروز، مجدداً به سایر کشورها صادرات انجام میشود که این موضوع ارزشافزوده قابلتوجهی برای منطقه به همراه داشته است.
منطقه آزاد ماکو؛ پیشگام در تولید انرژی خورشیدی
دستگردی با اشاره به چالشهای تأمین انرژی در کشور، از اقدامات این منطقه برای تولید انرژی پاک خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۶ مگاوات برق خورشیدی به شبکه تزریق شده است و بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در دست احداث داریم که نشاندهنده عزم جدی منطقه برای تبدیل شدن به قطب انرژیهای تجدیدپذیر کشور است.
وی افزود: فرودگاه ماکو به عنوان اولین فرودگاه خورشیدی کشور تجهیز شده و پنلهای خورشیدی در صنایع و دامداریهای منطقه نصب شده است. امیدواریم منطقه آزاد ماکو به عنوان بهشت انرژیهای خورشیدی و سرزمین سبز معرفی شود.
رشد سرمایهگذاری داخلی و راهاندازی مرکز مبادلات مالی
دستگردی با اشاره به رشد سرمایهگذاری داخلی نیز گفت: هماکنون ۱۶۵ واحد تولیدی فعال در این منطقه مشغول به کار هستند و در ماههای اخیر نزدیک به ۶۰ درخواست جدید برای سرمایهگذاری ارائه شده است.
وی در خصوص تأمین ارز نیز تصریح کرد: کمیته ارزی بهصورت ماهانه در منطقه تشکیل میشود و درخواستهای صنایع بررسی و به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت منعکس میشود.
معاون سرمایهگذاری منطقه آزاد ماکو در ادامه با اعلام اینکه ایجاد مرکز مبادلات مالی از اولویتهای کاری این منطقه است، تصریح کرد: ماکو و شهر بازرگان بهعنوان قطب صرافی کشور شناخته میشوند. از صرافان ایرانی مقیم ترکیه دعوت شده و جلسات خوبی برگزار شده است تا مرکز مبادلات مالی را در ماکو راهاندازی کنیم و حجم عمدهای از تأمین ارز، مبادلات سکه و طلا را در این منطقه متمرکز سازیم.
دستگردی با اشاره به پیشنهاد راهاندازی ریفاینری طلا (پالایشگاه طلا) در منطقه آزاد ماکو، گفت: استقبال خوبی از این پیشنهاد صورت گرفته و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی، این مرکز مالی بتواند بخش عمدهای از معاملات مالی کشور را در منطقه آزاد ماکو رقم بزند.
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