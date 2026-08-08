هشدار زرد هواشناسی تهران؛ تندباد و گردوخاک تا چهارشنبه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به افزایش وزش باد و وقوع تندبادهای موقتی در ساعات بعدازظهر و شب هشدار داد و اعلام کرد: از بعدازظهر دوشنبه (۱۹ مرداد) تا چهارشنبه (۲۱ مرداد)، در نوار مرزی جنوبی، غربی و ارتفاعات بالادست استان تهران، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی میشود.
بر اساس این هشدار، در مناطق جنوبی، غربی و ارتفاعات استان نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
از جمله آثار این مخاطره جوی میتوان به احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع از جمله برجها و دکلها اشاره کرد.
همچنین احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید و افت کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران وجود دارد و در نوار مرزی جنوبی و غربی استان نیز احتمال انتقال گردوخاک از استانهای همجوار پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرده است در عبور و مرور جادهای احتیاط کنند و از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
همچنین خودداری از استقرار در تأسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک، خودداری از تردد و توقف در مجاورت درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها و احتیاط در انجام امور عمرانی از دیگر توصیههای هواشناسی است.
استفاده از ماسک بهداشتی و محافظت از تأسیسات حساس در برابر گردوخاک نیز در مناطق تحت تأثیر این پدیده توصیه شده است.
رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات تهران
در ادامه این هشدار آمده است که از ظهر تا اواخر وقت یکشنبه (۱۸ مرداد)، در ارتفاعات استان تهران در برخی ساعات مه، بارش باران، وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
در ارتفاعات بالادست و قلهها نیز مهآلودگی، بارش باران، وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعدوبرق در برخی ساعات دور از انتظار نیست و احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه نیز وجود دارد.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، وقوع این شرایط جوی در دامنهها و ارتفاعات شمالی استان تهران، بهویژه مناطق شمال میگون، شمیرانات و لواسان، محتمل است.
این شرایط میتواند موجب لغزندگی خیابانها و جادهها، بهویژه مسیرهای کوهستانی و گردنهها، کاهش شعاع دید به دلیل مه، آبگرفتگی موقت برخی معابر و جاری شدن روانآب، بهخصوص در ارتفاعات شمال غربی و شمالی استان شود.
همچنین احتمال بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وقوع صاعقه و بارش تگرگ، بهویژه در ارتفاعات شمال غربی و شمالی، وجود دارد.
هواشناسی استان تهران نسبت به خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی نیز هشدار داده و اعلام کرده است احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و بارش پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق در برخی مناطق نیمه شمالی استان وجود دارد.
هشدار به کوهنوردان تهرانی
بر اساس این هشدار، احتیاط در سفر، بهویژه در مناطق کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در جابهجایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی و رعایت احتیاط در طبیعتگردی و کوهنوردی توصیه شده است.
هواشناسی همچنین توصیه کرده است شهروندان از صعود به قلهها تا حد امکان خودداری کنند و بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی نیز به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، بهویژه در ارتفاعات شمال غربی و شمالی، احتیاط لازم را داشته باشند.
پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبراههها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی از دیگر توصیههای مطرحشده در این هشدار هواشناسی است.
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