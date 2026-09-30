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۸ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

آغاز به کار کشتی فرنگی ایران با شکست

آغاز به کار کشتی فرنگی ایران با شکست

محمدجواد رضایی اولین نماینده ایران در رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی مبارزات خود را با باخت آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از امروز (چهارشنبه 8 مهر) در سه وزن نخست آغاز شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدجواد رضایی در دور نخست به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان رفت.

با اینکه رضایی در ابتدا با اجرای یک سالتو بارانداز تماشایی ۵-۰ از حریف پیش افتاد، اما در تایم‌ دوم اسیر فنون کشتی گیر قزاق در خاک شد و در نهایت ۱۴-۵ نتیجه را واگذار کرد.

رضایی باید منتظر صعود حریف قزاقستانی به فینال باشد تا شانس بازگشت به جدول و کسب مدال برنز را پیدا کند.

کد مطلب 6963108

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