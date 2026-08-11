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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

نعمانی: ۱۷۰۰ هکتار از اراضی دیم سقز به شبکه آبیاری متصل می‌شود

نعمانی: ۱۷۰۰ هکتار از اراضی دیم سقز به شبکه آبیاری متصل می‌شود

سقز- فرماندار ویژه سقز بر تسریع در اجرای طرح پایاب سد چراغ‌ویس و فراهم‌سازی مقدمات آبی شدن یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی صبح سه شنبه در نشست با مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کردستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط، اجرای طرح پایاب سد چراغ‌ویس را یکی از مطالبات مهم شهرستان سقز عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی این طرح اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژه می‌تواند زمینه استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی منطقه را فراهم کند.

فرماندار ویژه سقز خواستار فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح در یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم ساحل چپ شد و افزود: برای پیشبرد این پروژه باید از ظرفیت‌های مختلف اعتباری استفاده شود.

نعمانی ادامه داد: اعتبارات در اختیار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای، منابع ملی و استانی و همچنین ظرفیت کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند برای تکمیل این طرح مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر افزایش مشارکت مردم و کشاورزان در اجرای پروژه‌های حوزه آب و خاک تأکید کرد و تشکیل تعاونی‌های تولید را از جمله اقدامات ضروری برای پیشبرد برنامه‌های این بخش دانست.

فرماندار ویژه سقز، پیگیری تخصیص آب از سد شهیدکاظمی برای اجرای ایستگاه پمپاژ را نیز ضروری عنوان کرد و خواستار افزایش اعتبارات حوزه آب و خاک برای اجرای طرح‌های زیربنایی شد.

بهسازی کانال‌های انتقال آب، احیای قنوات و احداث جاده‌های بین مزارع از دیگر طرح‌هایی بود که در این نشست بر ضرورت تأمین اعتبار و تسریع در اجرای آنها تأکید شد.

کد مطلب 6913885

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