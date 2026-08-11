به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارعی صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های این منطقه اظهار کرد: از لحاظ زیرساختی به جرأت می‌توان گفت منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی یکی از مناطق ویژه فعال کشور است و اقدامات گسترده‌ای برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران انجام شده است.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی افزود: دولت مجوز ایجاد مناطق را صادر می‌کند، اما برای فعال شدن واقعی این مناطق، حضور سرمایه‌گذار و ورود بخش خصوصی اهمیت اساسی دارد.

زارعی ادامه داد: در بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی کشور، بخش خصوصی نقش محوری در توسعه و سرمایه‌گذاری دارد و هدف ما نیز این است که با فراهم کردن زیرساخت‌ها، مسیر ورود سرمایه‌گذاران به خراسان جنوبی را کوتاه‌تر و آسان‌تر کنیم.

زیرساخت‌های اصلی منطقه ویژه فراهم شده است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت اظهار کرد: زیرساخت‌های اولیه از جمله آب، برق، گاز، مخابرات، محصورسازی منطقه و استقرار مجموعه‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی و تجاری فراهم شده است.

وی افزود: دستگاه‌هایی از جمله استاندارد و دیگر مجموعه‌های مرتبط نیز در منطقه حضور دارند و بخش قابل توجهی از نیازهای سرمایه‌گذاران در همان مجموعه منطقه ویژه پیگیری می‌شود.

زارعی گفت: در حوزه زیرساختی اقدامات اساسی انجام شده و اکنون آنچه باید بیش از گذشته اتفاق بیفتد، ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی است تا بتوانیم شاهد شکل‌گیری واحدهای صنعتی و تولیدی بیشتر و ایجاد اشتغال در استان باشیم.

ماهیرود در جایگاه مهم تجارت ایران و افغانستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های سایت مرزی ماهیرود عنوان کرد: اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر از نظر سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت در این منطقه رخ داده، قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی افزود: مرز ماهیرود طی دو سال متوالی از نظر واردات و صادرات در میان مرزهای ایران و افغانستان جایگاه بسیار مهمی داشته و حجم فعالیت‌های تجاری در این مرز نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است.

زارعی تأکید کرد: افزایش فعالیت‌ها در مرز نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، استانداری و سرمایه‌گذاران بوده است.

صدور ۱۷۵ مجوز در سایت مرزی

زارعی با بیان اینکه استقبال سرمایه‌گذاران از سایت مرزی افزایش یافته است، گفت: تاکنون ۱۷۵ مجوز برای فعالیت مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در این سایت صادر شده است.

وی افزود: بیشترین تقاضا مربوط به فعالیت‌های حوزه تجاری است و اکنون درخواست‌های متعددی برای دریافت مجوز داریم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط فعلی، بخشی از ظرفیت زیرساختی سایت مرزی تکمیل شده و متقاضیان جدیدی نیز در انتظار طی فرآیندهای لازم برای آغاز فعالیت هستند.

فرآیند صدور برخی مجوزها کمتر از ۷۲ ساعت

زارعی تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری را یکی از برنامه‌های اصلی منطقه ویژه اقتصادی دانست و اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم سرمایه‌گذار برای دریافت مجوزها و پروانه‌های مورد نیاز، درگیر فرآیندهای طولانی اداری نشود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از فرآیندهای مربوط به صدور مجوز در خود مجموعه منطقه انجام می‌شود و در صورت تکمیل مدارک و فراهم بودن شرایط، برخی مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذار در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: زیرساخت‌های آب، برق و گاز نیز تا نزدیکی محل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات اجرایی پروژه خود را آغاز کند.

وی تأکید کرد: هدف این است که سرمایه‌گذار پس از ورود به منطقه، کمترین درگیری را با فرآیندهای اداری داشته باشد و بتواند تمرکز خود را بر اجرای پروژه قرار دهد.

فعالیت یک‌هزار و ۷۰۰ دوربین مداربسته در منطقه

زارعی با اشاره به اهمیت مسائل امنیتی در سایت مرزی اظهار کرد: قرار گرفتن منطقه در نقطه صفر مرزی با افغانستان، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های امنیتی و نظارتی گسترده را دوچندان کرده است.

وی افزود: در این راستا برجک‌های امنیتی، تجهیزات ایمنی و سامانه‌های نظارتی ایجاد و نصب شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۷۰۰ دوربین مداربسته در محدوده منطقه ویژه اقتصادی فعالیت می‌کند و تلاش شده است نقطه کور نظارتی در محدوده سایت مرزی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: ورود و خروج‌ها تحت کنترل است و مجموعه تجهیزات نظارتی، بخش‌های مختلف منطقه را پوشش می‌دهد.

زارعی اجرای روشنایی، جدول‌کشی، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های مخابراتی را از دیگر اقداماتی دانست که در این محدوده انجام شده است.

تأمین آب، برق و گاز در نزدیکی محل سرمایه‌گذاری

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها متناسب با واگذاری اراضی دنبال می‌شود، گفت: پس از واگذاری زمین به سرمایه‌گذار، اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله خطوط انتقال آب، برق و گاز در دستور کار قرار می‌گیرد.

زارعی اظهار کرد: فاصله زیرساخت‌ها تا محل استقرار بسیاری از سرمایه‌گذاران بسیار محدود است و تلاش می‌کنیم خدمات مورد نیاز در نزدیک‌ترین نقطه ممکن در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

وی این موضوع را یکی از عوامل کاهش زمان آغاز فعالیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه دانست.

تلاش برای حفظ پایین‌ترین نرخ واگذاری زمین

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به قیمت واگذاری زمین در مناطق ویژه اقتصادی بیان کرد: نرخ زمین براساس زیرساخت‌هایی که برای هر محدوده ایجاد می‌شود، تعیین خواهد شد.

وی گفت: تأمین آب، برق، گاز، آسفالت، روشنایی و سایر خدمات هزینه‌های قابل توجهی دارد، اما با وجود این تلاش شده است نرخ واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در پایین‌ترین سطح ممکن باشد.

زارعی افزود: در سایت مرزی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاران، بخشی از مبلغ واگذاری به صورت نقدی دریافت شده و امکان پرداخت باقی مبلغ به صورت اقساط فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام مساحت یک محدوده قابل واگذاری نیست، اظهار کرد: بخش‌هایی از اراضی باید به معابر، فضای سبز و خدمات عمومی اختصاص یابد و بنابراین تنها قسمتی از زمین موجود قابلیت واگذاری برای فعالیت اقتصادی و تجاری دارد.

توسعه خدمات مورد نیاز تجار و سرمایه‌گذاران در نقطه صفر مرزی

زارعی با اشاره به برنامه‌های منطقه در حوزه خدمات پشتیبان سرمایه‌گذاری گفت: هر خدمتی که بتواند فعالیت سرمایه‌گذار یا تاجر را تسهیل کند، در حد توان در منطقه ایجاد خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بیمارستان در نقطه صفر مرزی خبر داد و افزود: اقدامات مربوط به این پروژه در دستور کار قرار گرفته و عملیات آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی همچنین ایجاد مجتمع تجاری را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: هدف این است که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بتواند بخش عمده نیازهای خود را در همان نقطه مرزی تأمین کند.

وی پست قرنطینه گیاهی و خدمات مرتبط با محصولات کشاورزی را نیز از جمله زیرساخت‌هایی عنوان کرد که برای تکمیل زنجیره فعالیت‌های تجاری منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

زارعی در ادامه از آماده شدن چند پروژه بزرگ برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم صنعتی منطقه با سرمایه‌گذاری حدود ۲.۵ همت در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی افزود: این مجموعه از واحدهای بزرگ تولیدی است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت قابل توجهی در حوزه تولید و اشتغال استان ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بیان کرد: یک خط تولید این مجموعه آماده بهره‌برداری شده و خط دوم نیز در ادامه وارد مدار خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مجموعه مدیریتی استان برای فراهم شدن زیرساخت این پروژه گفت: اتصال خط گاز و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شده و مراحل آزمایشی و تست تجهیزات نیز به صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

طرح پتروشیمی نیز به مرحله بهره‌برداری نزدیک می‌شود

زارعی همچنین به یکی دیگر از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری منطقه اشاره کرد و افزود: پروژه‌ای در حوزه پتروشیمی نیز در حال اجراست که با تکمیل اقدامات باقی‌مانده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: توسعه چنین واحدهایی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید استان، زمینه ایجاد اشتغال و شکل‌گیری صنایع جدید را نیز فراهم می‌کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تأکید کرد: رویکرد منطقه این است که علاوه بر تجارت مرزی، ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی نیز توسعه پیدا کند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب استان شود.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط اقتصادی با افغانستان پرداخت و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و افغانستان می‌تواند نقش بسیار مهمی در معرفی محصولات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی داشته باشد.

وی افزود: در گذشته برای اخذ مجوز برگزاری برخی نمایشگاه‌ها فرآیندهای طولانی طی می‌شد، اما برگزاری این رویدادها و حضور فعالان اقتصادی افغانستان نشان داد که ظرفیت بالایی برای گسترش تعاملات دو طرف وجود دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: باید از فرصت هم‌مرزی با افغانستان بیش از گذشته برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذار و گسترش بازار تولیدکنندگان استان استفاده کنیم.

نقد رسانه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد منطقه کمک کند

زارعی ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت اصحاب رسانه اظهار کرد: پیشنهادها و انتقادهای خبرنگاران برای مجموعه منطقه ویژه اقتصادی ارزشمند است و می‌تواند به شناسایی مشکلات و اصلاح فرآیندها کمک کند.

وی افزود: رسانه‌ها با انعکاس ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی می‌توانند در توسعه منطقه و جذب سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشند و مجموعه منطقه ویژه اقتصادی نیز از نقدها و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کند.