به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: امروز جنگ اصلی، جنگ رسانه‌ای است و هر طرفی که رسانه قدرتمندتری در اختیار داشته باشد، از دست برتر برخوردار خواهد بود.

وی افزود: رسانه می‌تواند پیش از موشک، هواپیما، ناو و تانک، طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد و حتی زمینه عقب‌نشینی دشمن را فراهم کند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه قدرت ملی تنها در حوزه نظامی شکل نمی‌گیرد، عنوان کرد: اصحاب رسانه با قلم، تصویر، هنر و تبیین خود به تولید قدرت ملی و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کنند.

خبرنگاران؛ افسران خط مقدم جنگ نرم

رضایی، خبرنگاران و اصحاب رسانه را افسران خط مقدم جنگ نرم دانست و گفت: رسانه‌ها به‌ویژه در استان کردستان که همواره در معرض هجمه‌های دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته، نقش مهمی در تبیین دستاوردهای انقلاب و مقابله با جریان‌های رسانه‌ای دشمن ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: اصحاب رسانه در جریان جنگ‌های اخیر، با انعکاس واقعیت‌های میدان و روایت حوادث، به تقویت وحدت و انسجام ملی و افزایش حمایت مردم از نظام، انقلاب و رهبری کمک کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان بیان کرد: رسانه‌ها همچنین توان نیروهای مسلح، تلاش‌های مجموعه دیپلماسی کشور و خدمات دولتمردان را برای افکار عمومی تبیین کردند و در شرایط دشوار کشور، نقش مؤثری در اقناع و آرام‌سازی جامعه داشتند.

رضایی با اشاره به حوادث جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه با ثبت و انتشار تصاویر جنایت‌های دشمن، از جمله شهادت کودکان بی‌گناه، مردم غیرنظامی و فرماندهان، اجازه ندادند واقعیت‌های میدان در هیاهوی رسانه‌ای دشمن پنهان بماند.

وی افزود: دشمن تلاش داشت بخشی از اهداف خود را که در میدان نبرد به دست نیاورده بود، از طریق فضای مجازی و عملیات رسانه‌ای دنبال کند، اما عملکرد رسانه‌های داخلی بسیاری از این نقشه‌ها را خنثی کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه رسانه صدای اقشار محروم و مستضعف است، گفت: اگر نقش‌آفرینی رسانه‌ها نبود، بخش قابل توجهی از واقعیت‌های حوادث اخیر به افکار عمومی منتقل نمی‌شد و روایت صحیحی از رخدادها شکل نمی‌گرفت.

انقلاب اسلامی با تبیین به پیروزی رسید

رضایی با تأکید بر اهمیت تبیین در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با تبیین و انتقال صحیح واقعیت‌ها به پیروزی رسید و در این مسیر، معتمدان، افراد اثرگذار، صاحبان قلم و اهل هنر نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به مردم داشتند.

وی در پایان از تلاش و ایثار خبرنگاران و اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: مردم نیز با اعتماد به رسانه‌ها، اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این مجموعه دریافت می‌کنند و این اعتماد، مسئولیت رسانه‌ها را برای روایت دقیق و تبیین واقعیت‌ها دوچندان می‌کند.