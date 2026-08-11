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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

پیام تبریک مدیر حوزه‌های علمیه به محسن رضایی

پیام تبریک مدیر حوزه‌های علمیه به محسن رضایی

قم- آیت الله اعرافی انتصاب سردار محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به سردار محسن رضایی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به این شرح است:

سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای دکتر محسن رضایی(دام توفیقه)

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی را، به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی تردید سوابق درخشان جنابعالی در سال‌های پرافتخار دفاع مقدس و حضور مؤثر و مستمر در عرصه‌های راهبردی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی کشور،سرمایه ای گرانسنگ در ادامه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، بویژه در شرایط حساس کنونی کشور و انقلاب اسلامی، خواهد بود.

توفیقات روزافزون جنابعالی در انجام این مسئولیت مهم و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه ) از خداوند متعال،مسئلت می نمایم.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه

کد مطلب 6913936

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