به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل در سطح شهرستان، موضوع با حساسیت بالا در دستور کارویژه پلیس آگاهی قرار گرفت .

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اجرای دقیق اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی هویت یک سارق حرفه‌ای شده که پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به اینکه متهم در جریان تحقیقات پلیس، به ارتکاب ۹ فقره سرقت از منازل اعتراف، همچنین در جریان بازرسی از مخفیگاه وی، مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه کشف، متهم به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ ارکیان، تأکید کرد: پلیس با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، امنیت و آرامش شهروندان را تضمین خواهد کرد.