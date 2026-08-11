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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

انحراف پژو پارس در گردنه قلیونی بویراحمد ۳ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

انحراف پژو پارس در گردنه قلیونی بویراحمد ۳ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

یاسوج-رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: انحراف یک دستگاه خودروی پژو پارس در گردنه قلیونی بویراحمد، سه کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد اظهار کرد: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز، وقوع حادثه انحراف یک دستگاه خودروی پژو پارس در گردنه قلیونی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی لازم را انجام دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده در محل حادثه مشخص شد سه نفر از سرنشینان خودرو در دم جان خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: یک مصدوم این حادثه که هوشیار بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

کد مطلب 6913962

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر تصادفات زیاد شده ابن روزها خداوند رحمتشون کنه
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کند و صبری به بازماندگان عطا کند
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      گردنه قلیونی دقیقا کجاست؟

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