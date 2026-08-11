تقویت همکاری شهرداری و پلیس برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، دیدار و درباره موضوعات مرتبط با شناسایی، ساماندهی و جذب معتادان متجاهر در مناطق ۲۲گانه پایتخت گفتوگو کرد.
در این دیدار بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه مدیریت شهری و فراجا در راستای ساماندهی آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر تأکید شد.
در این نشست، موضوع شناسایی و جذب معتادان متجاهر در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیتهای مشترک دستگاههای مسئول برای تسریع در فرآیند شناسایی، جذب و هدایت این افراد به مراکز تحت پوشش سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تأکید شد.
همچنین حاضران بر لزوم استمرار همکاریهای بیندستگاهی، افزایش هماهنگی در اجرای طرحهای مرتبط با ساماندهی معتادان متجاهر و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح شهر تهران تأکید کردند.
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