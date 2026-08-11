دندان مصنوعی متحرک؛ نکاتی که پیش از ساخت باید بدانیم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دست دادن دندانها میتواند علاوه بر دشوار کردن جویدن غذا، روی صحبت کردن، ظاهر صورت و اعتمادبهنفس افراد نیز تأثیر بگذارد. دندان مصنوعی متحرک یکی از روشهایی است که برای جایگزینی دندانهای از دسترفته مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به شرایط هر فرد میتواند به صورت کامل یا پارسیل ساخته شود.
انتخاب و ساخت پروتز مناسب تنها به انتخاب شکل و رنگ دندانها محدود نمیشود. وضعیت فک و لثه، تعداد دندانهای باقیمانده، نحوه قرار گرفتن فکها و نوع استفاده فرد از پروتز، همگی در نتیجه نهایی تأثیرگذار هستند.
دندان مصنوعی متحرک چیست؟
دندان مصنوعی متحرک نوعی پروتز دندانی است که فرد میتواند آن را از دهان خارج کند. این ویژگی باعث میشود تمیز کردن پروتز و رعایت بهداشت دهان آسانتر باشد.
به طور کلی، دندانهای مصنوعی متحرک را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. پروتز کامل برای افرادی کاربرد دارد که تمام دندانهای یک فک یا هر دو فک خود را از دست دادهاند. پروتز پارسیل نیز برای افرادی استفاده میشود که تعدادی از دندانهای طبیعی آنها باقی مانده است.
نوع پروتز باید بر اساس شرایط دهان و فک فرد انتخاب شود و نمیتوان یک مدل مشخص را برای همه افراد مناسب دانست.
در ساخت دندان مصنوعی چه عواملی اهمیت دارد؟
یکی از مهمترین عوامل در ساخت پروتز، تناسب مناسب آن با فک و لثه است. پروتز نامتناسب ممکن است هنگام صحبت کردن یا غذا خوردن حرکت کند و باعث ایجاد ناراحتی یا زخم در لثه شود.
قالبگیری دقیق، تعیین رابطه فکها و انتخاب اندازه و شکل مناسب دندانها از جمله مراحلی هستند که میتوانند روی نتیجه نهایی تأثیر داشته باشند.
ظاهر دندانها نیز اهمیت دارد. رنگ، اندازه و فرم دندان مصنوعی باید تا حد امکان با شرایط فرد و ویژگیهای صورت او هماهنگ باشد تا نتیجه نهایی حالت طبیعیتری داشته باشد.
ساخت دندان مصنوعی در محلات
افرادی که در محلات و مناطق اطراف این شهر زندگی میکنند، برای ساخت یا تعویض پروتز میتوانند از خدمات مراکز و لابراتوارهای دندانسازی این منطقه استفاده کنند.
در این میان، افرادی که به دنبال دندانسازی فتح المبین در محلات هستند، میتوانند پیش از مراجعه درباره نوع پروتز مورد نیاز، مراحل ساخت، زمان آماده شدن و شرایط انجام کار اطلاعات لازم را دریافت کنند.
در مواردی که فرد زمان محدودی دارد، اطلاع از مدت زمان مورد نیاز برای ساخت پروتز اهمیت بیشتری پیدا میکند. مدت زمان انجام کار به نوع دندان مصنوعی، شرایط قالبگیری و مراحل مورد نیاز بستگی دارد و بهتر است پیش از شروع کار درباره آن هماهنگی انجام شود.
دندان مصنوعی یکروزه برای چه کسانی مطرح است؟
در برخی شرایط، افراد به دنبال ساخت دندان مصنوعی در کوتاهترین زمان ممکن هستند. این موضوع ممکن است به دلیل سفر، شرایط کاری یا فاصله محل زندگی از مرکز دندانسازی باشد.
با این حال، امکان آماده شدن پروتز در یک روز به شرایط هر فرد و نوع کار بستگی دارد. بنابراین نمیتوان یک زمان ثابت را برای همه افراد در نظر گرفت.
اگر فرد نیاز به ساخت سریع پروتز داشته باشد، بهتر است پیش از مراجعه شرایط خود را توضیح دهد تا مشخص شود آیا انجام مراحل مورد نیاز در زمان کوتاه امکانپذیر است یا خیر.
مراقبت از دندان مصنوعی متحرک
مراقبت صحیح از پروتز میتواند به حفظ ظاهر و عملکرد آن کمک کند. دندان مصنوعی باید به شکل منظم تمیز شود و برای جلوگیری از آسیب، هنگام خارج کردن یا قرار دادن آن در دهان با دقت جابهجا شود.
همچنین نباید از مواد یا روشهای نامناسب برای تمیز کردن پروتز استفاده کرد؛ زیرا برخی مواد میتوانند به سطح آن آسیب برسانند.
در صورت ایجاد درد، زخم، لق شدن یا تغییر محسوس در نحوه قرار گرفتن پروتز، بهتر است برای بررسی و تنظیم آن اقدام شود. استفاده طولانیمدت از پروتز نامناسب میتواند باعث ایجاد ناراحتی در بافتهای دهان شود.
چه زمانی دندان مصنوعی نیاز به تعویض دارد؟
دندان مصنوعی نیز مانند سایر وسایل مورد استفاده در دهان، ممکن است با گذشت زمان نیاز به اصلاح، تنظیم یا تعویض پیدا کند.
تغییرات فک و لثه، فرسوده شدن دندانهای پروتز، شکستن یا ترک خوردن پایه، کاهش گیر پروتز و ایجاد ناراحتی هنگام غذا خوردن از جمله مواردی هستند که میتوانند نشاندهنده نیاز به بررسی مجدد باشند.
در چنین شرایطی بهتر است به جای استفاده مداوم از پروتز مشکلدار، وضعیت آن بررسی شود تا در صورت امکان اصلاح یا در صورت نیاز تعویض شود.
هزینه ساخت دندان مصنوعی چگونه تعیین میشود؟
قیمت دندان مصنوعی به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمیتوان یک رقم ثابت برای همه افراد تعیین کرد. نوع پروتز، تعداد دندانها، مواد مورد استفاده، مراحل ساخت و شرایط فک میتوانند در هزینه نهایی مؤثر باشند.
به همین دلیل، افرادی که قصد ساخت پروتز دارند بهتر است ابتدا نوع کار مورد نیاز خود را مشخص کنند و سپس درباره هزینه آن اطلاعات دریافت کنند.
برای افرادی که به دنبال دندان مصنوعی در محلات هستند، بررسی نوع پروتز و شرایط ساخت پیش از شروع کار میتواند به انتخاب آگاهانهتر کمک کند.
پیش از ساخت دندان مصنوعی چه سؤالاتی بپرسیم؟
پیش از شروع کار بهتر است درباره چند موضوع مهم سؤال شود؛ از جمله نوع پروتز پیشنهادی، مراحل قالبگیری و ساخت، مدت زمان آماده شدن، امکان اصلاح و تنظیم پس از تحویل و هزینه نهایی.
همچنین اگر فرد قبلاً از دندان مصنوعی استفاده کرده و با مشکلاتی مانند لق شدن، درد یا سختی در جویدن مواجه بوده است، بهتر است این موارد را هنگام مراجعه مطرح کند.
دندان مصنوعی زمانی میتواند عملکرد مناسبی داشته باشد که علاوه بر ظاهر، از نظر تناسب با فک و شرایط دهان نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، انتخاب روش مناسب و انجام دقیق مراحل ساخت، بخش مهمی از فرآیند جایگزینی دندانهای از دسترفته است.
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